Potrivit unui clasament realizat de AllClear, furnizor de asigurări de călătorie specializate pentru vârstnici, Valencia a fost desemnată cea mai prietenoasă destinație europeană pentru seniori. Informația a fost publicată de Express.

Orașul este apreciat pentru relieful său plat, care permite deplasarea ușoară pe jos. Plimbările prin oraș nu presupun efort suplimentar, iar distanțele dintre principalele atracții sunt rezonabile. De asemenea, serviciile medicale sunt considerate de calitate, un aspect important pentru turiștii vârstnici.

Valencia se numără printre cele mai însorite orașe din Europa. Media este de aproximativ 343 de ore de soare pe lună. În sezonul de primăvară, temperaturile ajung frecvent la 19–21 de grade Celsius. Aceste condiții sunt potrivite pentru explorare urbană și pentru petrecerea timpului în aer liber.

Centrul istoric, Ciutat Vella, are o vechime de peste 2.000 de ani. Zona păstrează urme ale moștenirii romane și include clădiri gotice și maure. Sculpturile ornamentale și mozaicurile completează imaginea unui oraș cu tradiție.

Printre clădirile emblematice se află Mercat Central, considerată cea mai mare piață de produse din Europa. Aici, vizitatorii pot gusta tapas, paella autentică valenciană și alte preparate locale. Gastronomia este un element important al experienței oferite de oraș.

Deși este cunoscută în special ca destinație de city break, Valencia oferă și plaje ușor accesibile. Playa del Cabañal este situată aproape de centrul orașului și este animată, cu restaurante și baruri locale. Pentru cei care caută liniște, Playa El Saler, aflată în apropiere de Parcul Natural Albufera, oferă dune de nisip și păduri de pini.

Valencia combină istoria cu modernitatea prin complexul Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aici se află Oceanogràfic València, un planetariu, un cinema IMAX și un muzeu al științei. Clădirile sunt proiectate în forme neobișnuite, inspirate de schelete de balene sau ochi umani.

Seara, turiștii pot asista la spectacole de operă, balet sau muzică live la Palau de les Arts Reina Sofía. Orașul oferă astfel o combinație echilibrată între relaxare, cultură și confort, adaptată inclusiv nevoilor seniorilor.