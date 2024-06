Unde să fugiți de căldura verii în această vacanță? Cele mai bune 12 destinații din Europa

Unde să fugiți de căldura din luna august? Oricât de mult am aștepta vara, pentru a ne bucura de o vacanță de neuitat, luna august poate deveni extrem de fierbinte și greu de suportat, chiar și pe o plajă, la malul mării. Din fericire, în timp ce mare parte din Europa se încinge sub soarele verilor din ce în ce mai fierbinți, anumite destinații beneficiază în continuare de temperaturi blânde.

De la fiordurile din Norvegia până la lacurile liniștite din Finlanda, peisaje urbane reci și munți acoperiți cu zăpadă, Europa oferă o varietate de destinații perfecte pentru a învinge căldura. Dacă sunteți în căutarea unor destinații care să vă permită să vă bucurați de peisaje frumoase în mijlocul temperaturilor ridicate atunci când multe orașe din Europa se luptă cu valurile de căldură, site-ul worldwildschooling vine cu câteva sugestii. Aceste 12 destinații au fost alese pe baza temperaturilor mai mici de 23°C.

Zermatt, Elveția

Cuibărit în Alpii elvețieni, Zermatt este un sat pitoresc, dacă vreți să fugiți de căldura verii. O evadare la Zermatt este exact ceea ce ați putea avea nevoie. Peisajul natural vă va uimi, iar ritmul mai lent al vieții va fi un răgaz binevenit pentru a scăpa de jungla urbană. La 5.315 de picioare deasupra nivelului mării, temperatura medie din august este de 19 ° C.

Dacă vă interesează explorarea activă, traseele de drumeții ale acestui sat pitoresc vă așteaptă să le descoperiți. De asemenea, puteți face alpinism, ciclism sau schi de vară – Zermatt oferă o gamă palpitantă de activități.

Edinburgh, Scoția

Amestecul de cultură, frumusețea naturală și temperaturile perfecte de vară fac din Edinburgh o destinație ideală. În august, maximele medii din acest oraș ajung la 16 grade Celsius, ideale pentru vizitarea obiectivelor turistice și alte activități în aer liber.

Explorați Castelul Edinburgh, aflat deasupra unui vulcan stins, care oferă vederi panoramice ale orașului. Mai jos, Grădinile Princes Street din centrul orașului oferă un popas umbrit. În plus, străzile istorice din Edinburgh și arhitectura medievală sunt modalități excelente de a vă întoarce în timp.

Copenhaga, Danemarca

Copenhaga, capitala Danemarcei, oferă o atmosferă vibrantă cu restaurantele sale de clasă mondială, muzeele, parcurile de distracție și canalele pitorești. Chiar și în august, Copenhaga rămâne la temperaturi acceptabile. În august, maxima medie este de doar 19 °C, perfectă pentru a vă plimba prin oraș.

Grădinile Tivoli, unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume, sunt fermecătoare noaptea, când mii de lumini luminează grădinile; asigurați-vă că le vizitați atât ziua, cât și noaptea.

Helsinki, Finlanda

Helsinki oferă o climă rece, cu o adiere blândă în august, fiind o evadare perfectă din căldura verii. Temperaturile din luna august variază, între 12 °C și 23 °C. Cu o climă atât de plăcută, te poți plimba prin parcurile orașului, cum ar fi Esplanade și Kaivopuisto. În plus, arhipelagul Helsinki, în largul coastei, oferă oportunități de plimbare cu barca, caiac și înot în Marea Baltică.

Oslo, Norvegia

O excursie la Oslo în luna august este perfectă pentru a învinge căldura. Aici vă puteți bucura de peisaje naturale, cultură, mâncare și activități în aer liber. În august, acest oraș are temperaturi blânde, în medie între 14°C și 22°C. Aerul curat și umiditatea scăzută îl fac destinația ideală. Rezervați-vă mai mult timp pentru a vizita Muzeul Național, care găzduiește peste 400.000 de exponate.

Dublin, Irlanda

Dublin se mândrește cu o climă maritimă temperată, asigurând temperaturi blânde chiar și în toiul verii. Temperaturile medii în luna august oscilează în jurul valorii de 15-20°C, contrastând cu căldura înăbușitoare din multe alte orașe europene. Dublinul are numeroase parcuri și grădini perfecte pentru plimbări și picnicuri. Phoenix Park, unul dintre cele mai mari parcuri publice din Europa oferă spații verzi extinse, lacuri liniștite.

Hallstatt, Austria

Hallstatt se află la aproape 1.000 de picioare deasupra nivelului mării. Această altitudine mare se află în spatele verilor sale blânde, cu temperaturi în luna august de 16 grade Celsius. Puteți face drumeții, alpinism sau puteți înota în lacul Hallstatt.

Bergen, Norvegia

Vizitați Bergen și vă veți întoarce acasă plin de amintiri ale fiordurilor pitorești. Orașul are temperaturi maxime medii de numai 18 ° C în august. Vă puteți bucura de briza fantastică a mării în timp ce vă plimbați pe debarcaderul istoric Bryggen sau faceți drumeții în munți. Orașul are un centru istoric fermecător, cu case pitorești din lemn, străzi pietruite și o scenă alimentară vibrantă axată pe fructe de mare.

Berchtesgaden, Germania

Indiferent dacă preferați aventurile sau un ritm mai relaxat înconjurat de peisaje naturale, Berchtesgaden oferă o evadare ideală de vară în Alpii bavarezi. Temperaturile răcoritoare, aerul curat de munte și lipsa aglomerației fac din august o perioadă atrăgătoare pentru a vizita această bijuterie. Temperaturile rareori depășesc 21°C.

Vilnius, Lituania

Orașul Vilnius are un climat continental umed, cu veri calde și ierni reci și înzăpezite. Temperaturile din luna august sunt de aproximativ 21 ° C, mult mai rece decât în cea mai mare parte a Europei. Vilnius este un oraș accesibil, cu cele mai multe atracții în orașul vechi, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Pori, Finlanda

Situat pe coasta de vest a Finlandei de-a lungul Mării Baltice, micul oraș Pori oferă o oază de răcoare în luna august. Aflat pe malul râulu, lângă Golful Botnia, vă veți bucura de brize răcoritoare și de temperaturi mai răcoroase în august. Temperaturile în timpul zilei se situează în jurul valorii de 20 ° C.

Haarlem, Olanda

Haarlem are o istorie bogată, cu minuni arhitecturale precum piața principală Grote Markt și Biserica Sf. Bavo. Dar dincolo de atracțiile sale istorice, locația și clima din Haarlem îl fac ideal pentru a învinge căldura extremă din august.

Într-o zi fierbinte, temperatura din jurul canalelor poate fi cu până 5°C, mai rece decât în centrul orașului. Cu plaje, canale și atracții de tot felul, Haarlem este un loc perfect pentru a învinge căldura verii.