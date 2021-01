Pandemia a afectat foarte mulți oameni, aducându-le falimentul. Poet, scriitor și publicist român, Mircea Dinescu a fost și el afectat de criza sanitară globală. Acesta a a fost nevoit să „iasă la pensie” și să renunțe la cele două restaurante pe care le deținea în Capitală.

La 70 de ani, Mircea Dinescu s-a pensionat. Motivul pentru care a făcut acest lucru a fost pandemia. Restricțiile COVID-19 l-au adus în pragul falimentului. Singura soluție de supraviețuire a fost să renunțe la cele două restaurante pe care le avea.

Pandemia l-a făcut pensionar

“Am devenit pensionar la 70 de ani. Nu mă simt deloc pensionar, dar viața mi-a jucat festa asta cu pandemia și am pierdut aproape tot ce câștigasem în ultimii ani, din afacerile mele. Cifra anuală de afaceri pentru cel dintâi restaurant, era de circa un milion de euro. Pe asta am avut-o în 2019. Anul trecut am renunțat la cei 40 de angajați ai acestui restaurant, dar și la afacerea în sine. La mine, acolo, în Centrul Vechi, veneau foarte mulți turiști, recunosc. Cei mai mulți erau din Israel, care urmăreau pe Internet emisiunile mele culinare și veneau fiindcă puneam în viaţă rețete românești vechi și de un secol.

La cel de-al doilea, de abia pornisem treaba. Acolo aveam mult mai puțin angajați. Dar a trebuit să fac ceva și cu acesta, fiindcă băncile nu au răbdare. Mai ales în vremurile astea. Şi nici cu vinul meu, ‘Vinul lui Dinescu’, nu a mai mers treaba, fiindcă cea mai mare parte a producției o vindeam prin propriile restaurante. Acum, o să-l beau singur sau cu prietenii mei cei mai buni!.” , a declarat Mircea Dinescu.

Drama prin care a trecut artistul

În ultimii ani Mircea Dinescu s-a confruntat cu câteva probleme destul de grele. Pe lângă faptul că pandemia l-a forțat să renunțe la afacerile sale, în 2019 artistul și-a pierdut și soția. Mașa Dinescu s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani, din cauza unei afecțiuni grave de care suferea de ceva timp. Momentul a fost destul de greu pentru Mircea Dinescu, dar și-a găsit sprijinul în cei doi copii.

“A fost fascinaţie reciprocă: ea, mult mai timidă şi mai cuminte decât mine, o fată graţioasă, care cânta la pian, făcuse balet şi voia să dea la Arhitectură. Eu: un derbedeu, lumpenproletarul trecut bine prin lu­me, ca un vas scuturat de multe furtuni. Eram obosit şi vo­iam să trag la o lagună. Am găsit în ea un port liniştit.”, a spus. Mircea Dinescu.