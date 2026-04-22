Din cuprinsul articolului OSCAR Downstream dezvoltă proiectul de împădurire de la Sinești: impact pe termen lung asupra mediului și comunității

Acțiunea face parte dintr-un demers consecvent, construit pe termen lung, care urmărește dezvoltarea unui ecosistem funcțional și durabil. Proiectul de la Sinești nu este unul singular, ci o intervenție etapizată, desfășurată anual, cu impact asupra mediului și comunității locale.

Evoluția proiectului la Sinești:

2025: 2 hectare plantate, 10.000 de puieți

2026: +3 hectare, 15.000 de puieți (extinderea pădurii existente)

În paralel, compania a susținut și alte acțiuni de împădurire la nivel național:

2024: 5 hectare plantate, 25.000 de puieți, în județele Timiș și Prahova

„În anul în care OSCAR Downstream împlinește 25 de ani, bilanțul proiectelor de împădurire ajunge la 50.000 de puieți plantați – un simbol al unui parcurs în care fiecare an a însemnat nu doar creștere, ci și grijă pentru viitor. Nu plantăm doar copaci, ci construim o pădure în timp. Credem în proiecte care cresc organic, de la an la an, și care generează impact real în comunitățile în care suntem prezenți. Extinderea de la Sinești este un exemplu concret al modului în care ne implicăm pe termen lung în protejarea mediului.", a declarat Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream. „Pentru noi, acest proiect înseamnă mai mult decât o acțiune de plantare – este o experiență care aduce împreună colegi, copii și comunități în jurul unui scop comun. Faptul că revenim în același loc și contribuim, pas cu pas, la creșterea unei păduri face ca impactul să fie cu atât mai valoros și mai vizibil în timp", a declarat Luiza Dumitru, Director Comunicare și Marketing OSCAR Downstream.

Salcâmul, specia aleasă pentru proiect, are un rol important în refacerea terenurilor degradate, fiind apreciat pentru rezistența la secetă și capacitatea de a stabiliza solul prin sistemul său radicular puternic. Totodată, contribuie la îmbogățirea naturală a solului cu azot, sprijină biodiversitatea și reprezintă o specie meliferă valoroasă pentru albine.

La acțiunea de plantare din weekend au participat peste 100 de angajați OSCAR Downstream, împreună cu familiile lor, voluntari, parteneri din Asociația Pădurea Copiilor și membri ai comunității locale.

Prin acest proiect, OSCAR Downstream susține dezvoltarea unor soluții sustenabile pentru protecția mediului, în cadrul platformei de responsabilitate socială „România Tot Înainte”.