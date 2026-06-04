OSCAR Downstream îl susține pe tânărul pilot Victor Ionescu în competițiile sezonului 2026

OSCAR Downstream anunță susținerea lui Victor Ionescu pentru participarea în competițiile sezonului 2026, un nou pas în parcursul unuia dintre cei mai promițători tineri piloți români din motorsportul internațional.

La doar 17 ani, Victor Ionescu este deja dublu campion național și pilot oficial al Wolf Racing Italia, reușind în numai câțiva ani să obțină rezultate remarcabile atât în competițiile naționale, cât și pe circuitele internaționale.

În 2026, Victor va participa în două dintre cele mai importante competiții din calendarul său sportiv: Campionatul Italian de prototipuri și Super Rally România. Participarea în Campionatul Italian de prototipuri îi va oferi oportunitatea de a concura pe circuite legendare din Europa și de a acumula experiență la cel mai înalt nivel competițional, în timp ce Super Rally România îl va aduce mai aproape de publicul din țară și de comunitatea locală de motorsport.

Prin acest parteneriat, OSCAR Downstream își reafirmă angajamentul de a susține performanța, disciplina și ambiția tinerilor români care au curajul să își urmeze visurile și să reprezinte România în competiții internaționale.

„Victor este un exemplu de perseverență, determinare și pasiune pentru performanță. Ne bucurăm să îi fim alături într-un moment important al carierei sale și să susținem parcursul unui tânăr talent român care demonstrează că prin muncă și dedicare poți ajunge pe cele mai importante circuite ale Europei”, a declarat Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream. „Mă simt extrem de onorat să am alături un partener precum OSCAR Downstream! Reprezintă exact combustibilul de care am nevoie pentru a-mi urma visul! Este esențial faptul că împărțim aceleași valori, și anume grija, profesionalismul și respectul, și împreună vom duce cu siguranță România tot înainte!”, declară Victor Ionescu.

Dincolo de performanțele sportive, Victor Ionescu a reușit să construiască o comunitate puternică în social media și să inspire o nouă generație de tineri pasionați de sport și performanță, promovând valori precum disciplina, educația prin sport și dorința permanentă de autodepășire.

Prin susținerea participării lui Victor Ionescu în competițiile sezonului 2026, OSCAR Downstream continuă să investească în proiecte și inițiative care promovează excelența, performanța și dezvoltarea noilor generații de campioni români.