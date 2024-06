Propunerile au provocat nemulțumire și chiar indignare printre părinți, care critică în special lipsa de prevenție împotriva violenței și agresiunii.

Pe rețelele sociale, oamenii au caracterizat noile măsuri drept un retrograd la o formă de educație considerată depășită, bazată pe pedeapsă.

Părinții din grupurile de WhatsApp și cei activi pe Facebook sunt extrem de indignați. Ei critică vehement noile prevederi ale statutului elevilor, pe care le consideră o întoarcere la educația bazată pe coerciție.

Ministerul Educației propune crearea unor săli speciale destinate elevilor care tulbură orele. Potrivit propunerii, acești elevi ar putea fi transferați la decizia profesorului într-o altă clasă, sub supravegherea unui cadru didactic, unde li se vor oferi activități alternative precum lectură, scriere sau rezolvare de fișe de lucru.

În ciuda intențiilor declarate, părinții sunt îngrijorați de potențialul pentru abuzuri în aplicarea acestei măsuri disciplinare.

Conform documentului, în situația în care elevii manifestă comportamente disruptive în timpul orelor, profesorii au posibilitatea să îi dirijeze să participe la activități alternative în școală, într-o sală dedicată și sub supravegherea unui cadru didactic sau auxiliar.

Aceste activități pot include lectură suplimentară sau completarea de fișe de lucru. Informarea scrisă a părinților, tutorilor sau reprezentanților legali ai elevilor este obligatorie în aceste cazuri.

Elevii cu nevoi educaționale speciale sunt tratați diferit și vor fi asistați de personal specializat în desfășurarea activităților lor.

„În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului. Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați pentru a desfășura activitate cu personal specializat”, se arată în document.

În document nu este specificat dacă elevilor li se va înregistra absență la ora respectivă după ce au fost transferați. De asemenea, nu sunt clarificate restricțiile de vârstă pentru aplicarea acestei măsuri disciplinare asupra elevilor.

Iuliana Constantinescu, președinta Federației Părinților sector 2, a declarat pentru „Adevărul” că există o revenire, în principiu, la metodele de educație coercitivă, pe care le consideră ineficiente.

Ea a exprimat îngrijorarea că documentul reflectă o tendință de a aplica pedepse excesive asupra copiilor.

Iuliana Constantinescu a subliniat că această direcție nu este adecvată pentru educația actuală, sugerând că este crucial să se pună accent pe prevenirea violenței și a agresivității în școli.

Iuliana a mai a subliniat că lipsesc resursele necesare pentru a amenaja cabinete de consiliere școlară și pentru a asigura suficienți consilieri școlari disponibili pentru a interacționa cu elevii, oferindu-le sprijin și susținere.

Ea a exprimat preocupare față de accentul pus pe identificarea locațiilor pentru aplicarea pedepselor pentru comportamentul inadecvat al elevilor, fără a se adresa cauzelor care au condus la această situație și fără a propune soluții pentru rezolvarea problemei.

„Noi nu avem spațiu în școli pentru a amenaja cabinete de consiliere școlară, nu avem suficienți consilieri școlari care să stea de vorbă cu copiii, să-i sprijine, să-i susțină. În schimb, ne interesează unde îi vom pedepsi pe cei obraznici. Nu ne interesează de ce am ajuns în situația de a fi nevoiți să-i pedepsim și nici cum să rezolvăm problema aceasta”, a mai declarat aceasta.

Iuliana Constantinescu a subliniat că sala de detenție nu oferă complet ceea ce alte sisteme educaționale furnizează.

Ea a adăugat că un elev care este plasat în acea sală nu ar trebui să fie doar supus unei pedepse, ci ar trebui să beneficieze și de servicii de consiliere, cu implicarea unor specialiști.

Potrivit ei, este crucial ca elevul să înțeleagă motivele care au dus la această situație și să primească sprijin pentru a-și ajusta comportamentul.

Bianca Ivan, președinta Consiliului Național al Elevilor, a menționat pentru „Adevărul” că camera de detenție propusă ar putea reduce absenteismul temporar.

Ea a explicat că elevii interpretează conceptul de detenție într-un mod influențat de filmele americane, unde implică ore suplimentare după școală.

În propunerea actuală, detenția ar avea loc în timpul orelor de curs, elevii fiind reținuți în școală și angajați în activități educative într-o altă sală.

Ivan a subliniat importanța activităților din sala de detenție, sugerând că elevii ar trebui să lucreze la materia de la care au fost excluși pentru a menține focusul asupra lecțiilor pierdute.

„Elevii percep această idee de detenție așa cum le-a fost livrată de-a lungul timpului de filmele americane: două ore în plus, după școală, timp în care ești pus să lucrezi la ceva. Apoi pleci acasă. Însă, în Statul Elevului aflat în dezbatere la noi se precizează că detenția are loc în timpul orelor de curs. Mai exact în ora de la care elevul a fost dat afară. Practic, el rămâne în școală. Se mută dintr-o clasă în alta și lucrează în continuare fișe de lucru, exerciții, citește, i se dă ceva de făcut. Ceva educativ. Se previne astfel absenteismul temporar. În ce sens? În momentul de față, dacă un elev deranjează ora, este dat afară din clasă și i se pune absență. Elevul poate rămâne în școală însă, de cele mai multe, ori alege să părăsească incinta și curtea. Pleacă spre casă și nu se mai întoarce deloc în acea zi. Camera de detenție l-ar obliga să rămână în școală până la finalul orei respective, iar apoi să meargă la orele următoare pe care are în program”. Însă, continuă Bianca Ivan, este foarte important și ce activități va avea elevul în acea sală. „Cred că ar trebui să lucreze la materia de la care a fost dat afară. Dacă a fost dat afară de la ora de matematică, în sala de detenție să lucreze exerciții la matematică. Dacă a fost dat afară de la română, ar putea citi o carte sau ar putea scrie un eseu. Asta, pentru ca elevul respectiv să nu piardă din materia predată. Să rămână focusat acolo”, a declarat Bianca Ivan.