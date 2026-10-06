Din cuprinsul articolului Ordin pentru deblocarea Portului Constanța: Programare pe lanț și sancțiuni pentru transportul de cereale

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat emiterea unui ordin pentru deblocarea exportului de cereale. Măsura obligă operatorii feroviari și rutieri să își programeze livrările în câteva zile de la sosirea navelor, eliminând astfel aglomerația și blocajele din parcări și triaje.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat, marți, că va emite un ordin de ministru prin care impune programarea pe lanț a încărcării vapoarelor în Portul Constanța. Măsura vizează deblocarea exporturilor de cereale românești și eliminarea situațiilor în care garniturile de tren și TIR-urile rămân blocate în triaje și parcări.

Potrivit oficialului, reprezentanții portului cunosc cu suficient timp înainte ce nave urmează să intre la încărcare și ce capacitate au acestea. În baza acestor informații, Portul Constanța va notifica de îndată operatorii de transport feroviar și rutier, iar aceștia vor avea la dispoziție doar câteva zile pentru a-și programa transportul de cereale asociat fiecărei nave.

Radu Miruță a subliniat că noile reguli vor preveni transformarea vagoanelor și a mijloacelor de transport rutier în depozite mobile de cereale și vor elimina practica înțelegerilor neoficiale privind ordinea de intrare la încărcare. Totodată, decizia va permite reducerea timpului de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor și va îmbunătăți coordonarea între Port, operatori, transportatori și producătorii agricoli.

Pentru a asigura respectarea noilor prevederi, ordinul va include și un mecanism mai eficient de sancționare a celor care încalcă regulile stabilite. Demnitarul a precizat că nu există o lipsă de capacitate pe calea ferată și că rețeaua permite circulația mai multor trenuri, principala problemă de până acum fiind lipsa de coordonare.

Deciziile de eficientizare și deblocare a exportului de cereale au fost stabilite în cadrul unei întâlniri de lucru la care au participat ministrul Tánczos Barna, reprezentanții fermierilor, companiile feroviare și conducerea Portului Constanța. Objectivele urmărite de autorități sunt reducerea blocajelor, creșterea nivelului de planificare și asigurarea unui ritm mai rapid de export.