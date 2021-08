Orban susține că fostul director al companiei reuşise să facă achiziţii importante şi adusese compania în situaţia în care oferea servicii de calitate mai bună faţă de perioada anterioară.

Acesta a fost întrebat, duminică, în judeţul Vrancea, dacă directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante, ar trebui să rămână pe funcţie. Preşedintele Camerei Deputaţilor a răspuns: „în mod normal, ar fi trebuit să-şi dea demisia imediat”.

„Management dezastruos. A fost schimbat vechiul director general, care a pus compania într-o formă bună, care a reuşit să facă achiziţii importante, care a reuşit să crească calitatea serviciilor, pur şi simplu a fost schimbat din funcţie, înlocuit cu un manager care de când este numit ca manager au apărut disfuncţionalităţi majore în funcţionarea CFR”, a mai afirmat Ludovic Orban întrebat ce se întâmplă, în opinia sa, la compania naţională de căi ferate.

MInistrul Drulă și Dan Barna l-au susținut pe directorul CFR Călători, precizând că nu are de ce să-și dea demisia.

„Din punctul nostru de vedere, subiectul e încheiat. A fost o formulare nefericită, într-adevăr. Directorul respectiv a fost în toată perioada, de la blocarea datorită unei furtuni foarte puternice, deci nu a fost un eveniment frecvent, a fost acolo, a încercat și a reușit să asigure deblocarea cât mai rapid. A fost la punctul de coordonare a traficului feroviar de la Ministerul Transporturilor”, a spus Barna.

„Să nu mai dăm inforrmații greșite, că nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Ce s-a întâmplat a fost că în urma furtunii pe care am trăit-o cu toții s-a blocat traficul feroviar în întreaga zonă a Bucureștiului. Deblocarea a presupus eforturi pentru îndepărtarea copacilor de pe calea ferată, pentru repararea macazelor, toate aceestea au durat”, a spus el.

„Trebuie să evaluăm oamenii în funcție de ceea ce fac și nu de o declarație. Nu este nici prima nici ultima dată când datorită accidentelor sau fenomenelor meteo extraordinare se întâmplă un astfel de eveniment. Ceea ce e foarte important e că trebuie să avem un sistem de reacție la criză, să fie prevăzute persoanele care trebuie să intervină. Până acum se pare că nu a existat. De 3 luni, acest om a început să facă schimbări semnificative la CFR Călători”, a spus Barna, referitor la Ovidiu Vizante.

„Puteți să vă certați cu mine cât doriți, în realitate e frumos să se spună: să se trimită un autocar. Dacă ești pe câmp, unde nu e drum, la 2 noaptea, nu poți să trimiți 30 de autocare transbordate cu elicoptere ca să ia 1.000 de oameni, asta e realitatea”, a spus Barna.

„Nu este prima dată când se întâmplă. Toți cei care am călăorit cu trenul, și eu și sunt convins că și dvs. am stat în tren când s-a blocat, între o oră, două, trei, cinci, în funcție de situație. Când am fost student cred că am stat undeva la 7-8 ore undeva, pe Valea Oltului. Accidentele sunt inevitabile, din păcate, dar trebuie să ne asigurăm că avem un mmecanism de reacție. Îmi pare rău de situația prin care au trecut călătorii. Trenul a ajuns în cele din urmă la destinație, nu e nimic de lăudat sau de apreciat în ceea ce s-a întâmplat, dar situația se poate repeta, asta e realitatea”, a adăugat el.