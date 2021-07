Traian Băsescu, reacție dură după controversa de la CFR: Cătălin Drulă trebuia să își dea demisia

Totodată, Băsescu a vorbit și despre solicitările de demitere a lui Ovidiu Vizante de către actualul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

„Că se vorbește de lipsă de finanțare (n.r. la CFR) este corect. Numai că eu am plecat în 2000. Suntem în 2021. Sunt 21 de ani și nu am avut impresia că am fost responsabil de finanțarea căii ferate din 2000 până acum. Subfinanțarea căii ferate a început din vremea lui Ceaușescu. Eu nu am fost niciodată ministru de Finanțe ca să dau căii ferate sumele de bani de care avea nevoie. Iar susținerea că nu am aprobat în CSAT privatizarea CFR Marfă este cel puțin o copilărie. Scăpam de un monopol și se crea un alt monopol. Cel mai mare operator privat prelua operatorul de stat, ceea ce era complet în neregulă. Scăpam de monopolul căii ferate companie de stat și dădeam într-un monopol privat”, a declarat Traian Băsescu la Realitatea PLUS.

Băsescu spune că trebuie să își dea demisia

Mai apoi, Băsescu a spus că Drulă, „care trece drept mare erou că a mers cu bâta la metrou”, trebuia să-și dea demisia.

„Înainte nu era posibil să urci pe locomotivă, în 98, 99, 2000, fără să fii testat cu alcooloscopul. Acum se pare că urcă mecanicii după ce vin de la chef, direct pe locomotivă. Cazul de la Fetești este edificator în acest sens. (…) Până la Vizante, ministrul Transporturilor astăzi trebuia să își dea demisia. Celebrul Drulă, care trece drept mare erou că a mers cu bâta la metrou, e în regulă ce a făcut, dar deocamdată în mandatul lui nu a început niciun proiect de infrastructură. Și sunt 4,5 miliarde de euro pe care România nu i-a cheltuit. Trebuia să îi cheltuiască până la sfârșitul anului 2021”, a conchis actualul europarlamentar.

Sursă foto: Dreamstime