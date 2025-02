Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu îl critică dur pe fostul președinte Traian Băsescu, pe care îl acuză că a fost un instrument al intereselor străine. Deși inițial l-a susținut, Vîntu susține acum că Băsescu a cedat controlul serviciilor de informații către americani.

Sorin Ovidiu Vîntu susține că Traian Băsescu și-ar fi păstrat funcția și libertatea prin concesii majore, acționând ca un instrument lipsit de importanță, dar suficient de eficient încât să evite orice consecință, sacrificând, în opinia sa, interesele țării pentru propriul beneficiu și fiind astfel unul dintre cei mai mari trădători ai României.

Vîntu susține că întreg planul nu a fost pus la cale de către Băsescu, pentru că nu ar fi fost în stare de așa ceva. În schimb, fostul președinte ar fi fost „doar un instrument” al americanilor.

A fost doar un instrument. A vândut această țară pentru a-și putea păstra funcția și libertatea. Este cel mai mare trădător pe care România l-a avut după Pacepa”, a afirmat Sorin Ovidiu Vîntu pentru Realitatea Plus .

Vîntu a abordat și subiectul prăbușirii Fondului Național de Investiții (FNI), despre care susține că a fost distrus de stat, nu de el.

Vântu afirmă că a fost condamnat pe nedrept pentru spălare de bani, deși banii erau „perfect legitimi”. De asemenea, insistă că, la momentul prăbușirii FNI, nu mai avea nicio legătură cu fondul, pe care îl vânduse în 1997: „Fondul s-a prăbușit în anul 2000, deci la trei ani și ceva după ce l-am vândut”.

Vîntu a afirmat că a fost condamnat la „100 de ani de închisoare” doar pentru a satisface un public pe care l-a considerat nătâng. A precizat că pedeapsa sa a fost pentru spălare de bani, nu pentru furt, susținând că această acuzație este o nedreptate, deoarece spălarea de bani implică utilizarea unor fonduri obținute ilegal într-o afacere sau într-un transfer bancar.

Sorin Ovidiu Vîntu a subliniat că, în cazul său, nu fusese furat niciun ban și că banii pe care îi deținea erau perfect legitimi.

Eu am fost condamnat 100 de ani de pușcărie ca să se dea satisfacție unui public nătâng. Și am fost condamnat pentru spălare de bani, nu pentru furt. O porcărie, evident, pentru că spălarea de bani presupune că banii folosiți într-o afacere, într-un transfer bancar, sunt bani folosiți ilegitim. Tocmai v-am spus că nu s-a furat niciun ban de acolo, iar banii mei erau perfect legitimi”, a spus Vîntu.

Întrebat dacă oameni din statul român au profitat de pe urma întregii afaceri FNI, Sorin Ovidiu Vîntu nu a putut oferi un răspuns clar. El a atras atenția că vânduse Fondul de peste trei ani în momentul în care acesta s-a prăbușit.

„Probabil, nu știu (dacă s-a profitat – n.r.). Nu am stat să verific investitor cu investitor, mai ales că în ’97 am vândut, după aceea nu am mai avut acces la baza de date.

Fondul s-a prăbușit în anul 2000, deci la trei ani și ceva după ce l-am vândut”, a spus el.