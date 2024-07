Fostul președinte Traian Băsescu a oferit câteva perspective și sfaturi cu privire la viitorul politic al actualului președinte, Klaus Iohannis. Acesta din urmă se pregătește să părăsească Palatul Cotroceni. Comentariile lui Băsescu au venit în contextul retragerii lui Iohannis din cursa pentru șefia NATO.

Traian Băsescu a sugerat că Klaus Iohannis ar putea urma un traseu similar cu cel pe care el însuși l-a ales după finalizarea mandatelor sale prezidențiale.

Băsescu a subliniat că, pentru a avea o ieșire din scenă politică lină și demnă, Iohannis ar trebui să se retragă discret. Astfel, el ar trebui să evite implicațiile directe în roluri politice de mare vizibilitate sau conflictuale.

Băsescu a vorbit despre propria sa experiență post-prezidențială, când a candidat pentru un post de senator și ulterior pentru Parlamentul European, unde a servit un mandat complet.

Această tranziție i-a permis să se retragă din viața politică activă și să se concentreze pe activități mai liniștite, precum conducerea unei fundații.

„Cred că e prima dată în viața lui când lumea care poate să ia decizii nu apreciază faptul că e înalt și frumos să îl pună într-o funcție. Hai să nu spunem frumos, să spunem frumușel. Vorbind foarte serios, cred că domnul președinte nu a îndeplinit niciun criteriu pentru o funcție de nivel supra-statal.

Poate să facă ce am făcut eu. Spre exemplu, ca să îmi fac o ieșire politică liniștită, am candidat, am fost senator, pe urmă am candidat și pentru Parlamentul European, am făcut un mandat complet ca europarlamentar, am ajuns la vârsta la care spun stop joc, nu mai vreau niciun fel de activitate politică, mă voi dedica activității unei fundații în care să transfer din experiență către cine vrea să mă asculte.

Dacă are impresia că o să se plictisească, o candidatură la Senatul României în toamnă este o soluție excelentă”, a declarat Traian Băsescu, în direct la România TV.