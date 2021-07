Traian Băsescu cere demisia lui Cătălin Drulă. La mai mult de 20 de ani de când a deținut portofoliul de la Transporturi, Băsescu subliniază rolul pe care ar trebui să îl aibă statul în infrastructură.

”Nu eu am fost responsabil de finanțarea căi ferate din 2000 până acum”, spune fostul președinte despre subfinanțarea căii ferate.

Traian Băsescu cere demisia lui Cătălin Drulă. Din ce motive

”Este o prostie ce se spune că vorba despre desfacerea căii ferate. De lipsa de finanțare e corect, dar eu am plecat din 2000, nu eu am fost responsabil de finanțarea căi ferate din 2000 până acum. Subfinanțarea a început din vremea lui Ceaușescu. Eu nu am fost ministru de Finanțe să dau căii ferate sumele de care avea nevoie.

Nu am început nicio operațiune de privatizare a CFR. A fost creată ca o companie de stat desprinsă de căile ferate care a fost obligată să scoată toate activele care erau excedentare.

Era un excedent uriaș de material rulant. Veneam dintr-o perioadă în care transporturile mai mari de 50 km nu se puteau face decât cu trenul. Odată cu liberalizarea a explodat transportul rutier, iar materialul a fost excedent”, a combătut Traian Băsescu, fost ministrul al Trasporturilor într-o intervenție la Realitatea Plus.

”Statul ar trebui să-și asume responsabilitatea”

Întrebat de ce s-a ajuns în starea asta în care se produc accidente feroviare, precum cei de la Fetești, Traian Băsescu a început răspunsul cu o glumă: ”Mă mir că domnii din studio nu au spus că mecanicul de tren era beat pentru că a băut cu mine”.

”Statul ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru infrastructură. Oamenii valoroși din calea ferată în general au plecat la companiile private și fac o oncurență acerbă companiilor de stat.

Ar trebui făcute două lucruri: esența este infrastructura, asta este de importanță națională, că transportatorii sunt liberi să opereze pe piața românească. Ministrul Transporturilor ar fi trebuit să-și dea demisia.

Celebrul Drulă care trece mare erou că a mers cu bâta la metrou, e bine ce a făcut, dar deocamdată nu a dus la îndeplinire niciun proiect de infrastructură”, consideră Traian Băsescu.

