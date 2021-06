Parlamentul European a votat ieri Raportul Matic. Traian Băsescu și Rareș Bogdan, printre cei care s-au împotrivit

Raportul Matic susține că și bărbații pot naște. Conform celor scrise de Liviu Mihaiu, persoanele care au votat împotriva raportului sunt Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Chris Terheș, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Marian Grapini, Mircea Hava, Dan Motreanu, Vlad Nistor, Eugen Tomac, Lorant Vincze și Iuliu Winkler.

„Parlamentul European a votat ieri Raportul Matic, care prevede că și bărbații pot naște. Pentru au votat: Dacian Cioloș, Vlad-Marius Botoș, Vlad Gheorghe, Dragoș Tudorache, Alin Mituță, Ramona Strungariu și Nicolae Ștefănuță, toți membri ai USR-PLUS, din grupul Renew.

Împotriva raportului au votat: Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Chris Terheș, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Marian Grapini, Mircea Hava, Dan Motreanu, Vlad Nistor, Eugen Tomac, Lorant Vincze, Iuliu Winkler.

Carmen Avram, Tudor Ciuhodaru, Corina Crețu, Siegfreid Mureșan, Dan Nica, Rovana Plumb și Mihai Tudose au ales să nu voteze.

Dragoș Pîslaru, Adrian-Dragoș Benea și Marian-Jean Marinescu s-au abținut, în timp ce Claudiu Manda a fost absent.

via Sebastian Bodu. foto via Sorin Faur”, a scris Liviu Mihaiu pe Facebook.

Raportul care condamnă la moarte țările Uniunii Europene

Mai multe persoane au criticat raportul Matic, printre care și Cristian Terheș.

„În aceasta saptamana, pe 24 iunie, in Parlamentul European se voteaza raportul “privind situatia drepturilor sexuale si reproductive din UE, in contextul sanatatii femeii”, numit pe scurt “raportul Matic” (de la autorul acestuia, croatul socialist Predrag Fred Matic). Chiar daca titlul acestui raport, la prima vedere, suna pozitiv, in fapt, raportul contine prevederi si recomandari care, daca sunt implementate la nivelul UE, efectiv condamna la moarte tarile Uniunii Europene.

Pe scurt, conform raportului Matic:

– dreptul la avort devine un drept fundamental absolut, ce va fi si finantat din fondurile UE;

– inclusiv barbatii pot naste copii (nu e gluma);

– se reneaga dreptul la libertatea de constiinta al personalului medical de a nu face avorturi sau alte asemenea operatiuni medicale;

– mai sunt si alte prevederi aberante, asupra carora voi reveni in detaliu.

Dincolo de toate cele mentionate, raportul Matic incalca Tratatul, care prevede explicit ca domeniul sanatatii e de competenta statelor membre. Evident, acest argument nu conteaza pentru neomarxistii din Parlamentul European, gen grupul Renew (USRPLUS), care vor sa distruga statele nationale iar intreaga UE sa fie preluata de o mana de birocrati ce nu sunt alesi de cineva si nu dau socoteala nimanui.

In concluzie, in opinia elitei europene, gandacii (pentru protejarea carora s-au oprit finantari de autostrazi in Romania) sau pasarile de casa au mai multe drepturi decat oamenii din UE. Sunt la Bruxelles si voi reveni cu detalii pe tema raportului Matic”, a completat Cristian Terheș în postarea respectivă”, a scris acesta pe Facebook.

