Raportul care condamnă la moarte țările Uniunii Europene

Europarlamentarul Cristian Terheș a susținut într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare că raportul Matic, care va fi votat de către Parlamentul European în data de 24 iunie, „conține prevederi și recomandări care, dacă sunt implementate la nivelul UE, efectiv condamnă la moarte țările Uniunii Europene.”

„Pas cu pas UE devine un loc in care gandacii si animalele domestice au mai multe drepturi ca oamenii. In iunie 2021 s-a votat forma finala a “certificatului verde” prin care exercitarea libertatii de miscare e conditionata de vaccin sau test. M-am opus acelui regulament, aratand ca incalca drepturi fundamentale si nu poti conditiona pe nimeni sa-si exercite un drept de primirea unui ser experimental. Majoritatea europarlamentarilor, insa, au votat ca libertatea e ceva relativ, iar prin vot politic pot sa restranga un asemenea drept. Vom vedea din 1 iulie cum va fi implementat acel regulament si certificatul verde”, a scris europarlamentarul pe pagina sa de Facebook.

Gândacii au mai multe drepturi decât oamenii din UE

Mai, acesta a spus că, în opinia elitei europene, „gândacii (pentru protejarea cărora s-au oprit finanțări de autostrăzi în România) sau pasările de casă au mai multe drepturi decât oamenii din UE”.

„Tot in iunie 2021, insa, Parlamentul European a votat o rezolutie prin care se cere incetarea mentinerii animalelor in custi. Autorii respectivei rezolutii erau foarte preocupati ca ratele, gastele sau gainile nu au suficienta libertate de miscare inclusiv sa-si intinda aripile, prin urmare, dat fiind ca sunt tinute in custi, li se incalca dreptul la libertate. Rezolutia mai continea si alte prevederi care, daca sunt implementate, vor conduce la omorarea sectorului de crestere a animalelor si vor scumpi imens produsele de carne. Am votat impotriva acelei rezolutii, insa majoritatea europarlamentarilor au votat in favoarea ei.

In aceasta saptamana, pe 24 iunie, in Parlamentul European se voteaza raportul “privind situatia drepturilor sexuale si reproductive din UE, in contextul sanatatii femeii”, numit pe scurt “raportul Matic” (de la autorul acestuia, croatul socialist Predrag Fred Matic). Chiar daca titlul acestui raport, la prima vedere, suna pozitiv, in fapt, raportul contine prevederi si recomandari care, daca sunt implementate la nivelul UE, efectiv condamna la moarte tarile Uniunii Europene.

Pe scurt, conform raportului Matic:

– dreptul la avort devine un drept fundamental absolut, ce va fi si finantat din fondurile UE;

– inclusiv barbatii pot naste copii (nu e gluma);

– se reneaga dreptul la libertatea de constiinta al personalului medical de a nu face avorturi sau alte asemenea operatiuni medicale;

– mai sunt si alte prevederi aberante, asupra carora voi reveni in detaliu.

Dincolo de toate cele mentionate, raportul Matic incalca Tratatul, care prevede explicit ca domeniul sanatatii e de competenta statelor membre. Evident, acest argument nu conteaza pentru neomarxistii din Parlamentul European, gen grupul Renew (USRPLUS), care vor sa distruga statele nationale iar intreaga UE sa fie preluata de o mana de birocrati ce nu sunt alesi de cineva si nu dau socoteala nimanui.

In concluzie, in opinia elitei europene, gandacii (pentru protejarea carora s-au oprit finantari de autostrazi in Romania) sau pasarile de casa au mai multe drepturi decat oamenii din UE. Sunt la Bruxelles si voi reveni cu detalii pe tema raportului Matic”, a completat Cristian Terheș în postarea respectivă.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea