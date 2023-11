Europarlamentarul Cristian Terheș a explicat pe Facebook, făcând referire la mișcările ample din Spania, că haos este în toate țările europene conduse de neomarxiști.

După cum se știe, zeci de mii de oameni au protestat duminică în toată Spania. Ei au ieșit pe străzi împotriva planurilor premierului Pedro Sanchez de a acorda amnistia separatiștilor catalani. Sanchez vrea să obțină la schimb sprijinul pentru un nou mandat.

Guvernul spaniol a încheiat joi un acord cu partidul separatist catalan Junts. Cel care include adoptarea unei legi care acordă amnistia celor condamnați pentru încercarea Cataloniei de a se separa de Spania în 2017.

Acordul a generat manifestări ample în toată țara. Oponenții conservatori l-au acuzat pe Sanchez că pune în joc statul de drept pentru propriul său câștig politic.

Desi masura amnistiei este neconstitutionala, Sanchez doreste sa o promoveze pentru ca, la schimb, sa fie votat de catre partidul secesionistilor catalani, care a intrat in Parlamentul Spaniei la ultimele alegeri. Dupa cum vedeti, e haos in toate tarile europene conduse de neomarxisti, dar acesta le e si mijlocul pentru instaurarea unei noi ordini.

Conform teoriei lui Marx, revolutiile sociale (haotice, nonliniare si dinamice) cauzeaza rupturi in sistemul burghezo-capitalist economic si social care poate duce la o noua ordine, respectiv un sistem economic socialist si organizare sociala cu noi forme de guvernare si administrare (a se vedea Farazmand, Ali (2003) <<Chaos and transformation theories: A theoretical analysis with implications for organization theory and public management>>, Public Organization, vol. 3, December, pp. 339-372).

Acest haos pe care-l vedem in jurul nostru e coordonat. Solutia este ca oamenii sa aleaga in functii publice patrioti suveranisti, care sa le apare drepturile si suveranitatea propriilor tari” a scris pe Facebook europarlamentarul.