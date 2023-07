Europarlamentarul Cristian Terheș a declarat, luni, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu, că nu e vorba de nicio refacere a naturii, ci „contrar minciunilor promovate de neomarxiști e o lege care va duce la sărăcirea populației, scumpirea mâncării și a energiei și încălcarea drepturilor fundamentale ale oamenilor, generând consecințe negative sociale și economice pentru România și UE încă imposibil de calculat”.

Nature Restoration Law, o lege care va duce la sărăcirea populației

„Săptămâna trecuta la Strasbourg, pe data de 12 iulie 2023, s-a votat în plenul parlamentului european s-a votat acest proiect numit Nature Restoration Law, legea restaurării naturii. Legea aceasta este una dintre cele 4 legi care fac parte din aceasta umbrelă numită în general Green Deal. Legi anterioare au privit chestiunea cu emisiile de gaze, după From Farm To Fork, care distruge agricultura europeană. O altă propunere de lege este chestiunea cu reciclarea, unde presupun că se vor arunca bani europeni inclusiv pentru renașterea unor meserii care sunt deja apuse, cum ar fi cea de pantofar.

A patra lege din acest pachet de legi este această Nature Restoration Law, legea restaurării naturii. Premisa de la care tot acest pachet de legi Green Deal pornește este una falsă. În primul rând, o premisa de la care pornește este ca emisiile de carbon ar produce ceea ce ei numesc schimbările climatice.

În momentul de față există o nebunie midriatică, care sperie lumea că ar veni un Armageddon climatic peste noi, dar dacă ne aducem aminte, în urmă cu 30 de ani, narativul public era ca va veni o nouă eră glaciară. Au trecut vreo 15-20 de ani, nu s-a întâmplat, au zis că vine Global Warming, n-a mai venit încălzirea globală, acum o numesc Climate Change, adică schimbări climatice.

Dacă în luna iulie urcă temperatură urcă temperatură, că doar e luna lui cuptor, iar opusul este luna lui gerar, iarna. Exista valuri de căldură și valuri de frig, fie din zona Rusiei iarna, sau din zona Africii vara, nu înseamnă că sunt înregistrate schimbări climatice.”, a spus europarlamentarul Cristian Terheș, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu, de pe canalul de YouTube Hai România.

Cristian Terheș, despre Legea Restaurării Naturii: Este o ticăloșie în spate

Totodată, europarlamentarul precizează că guvernele trebuie acum să investească miliarde de euro în această „nebunie climatică”. Potrivit acestuia, este aberantă premisa conform căreia din cauza dioxidului de carbon asistăm la toate aceste schimbări climatice.

„Pornind de la aceste date, că odată urcă temperatură și alteori scade, cum este și normal să urce vara și să scadă iarna, s-a creat un întreg narativ public care spune că asistăm, de fapt, la o schimbare climatica, cauza fiind dioxidul de carbon.

Noi am avut o dezbatere în Parlamentul European acum trei luni de zile, unde am tot auzit chestiunea cu dioxidul de carbon. După ce am căutat cât poate fi dioxidul de carbon în atmosferă: când am citit prima data, am zis că nu văd bine, 0,041% este procentul de dioxid de carbon din atmosferă.

Cum putem spune că din cauza dioxidului de carbon asistăm la toate aceste lucruri, este absolut aberant. Fără dioxid de carbon, nu ai proces de fotosinteză, fătă proces de fotosinteză, nu ai oxigen, pentru că pe de-o parte, animalele vii consumă oxigen și emit dioxid de carbon, iar plantele consumă dioxid de carbon și emit oxigen, în situația asta suntem.

Dar tu să vii acum, guvern, să investești miliarde și miliarde de euro în această nebunie climatică. În România, undeva în Argeș, OMV-ul a dorit să facă niște recipiente sub pământ unde să stocheze dioxidul de carbon, deci ne-am stricat la cap. În contextul în care există multe ferme astăzi, care dezvoltă multă hrană naturală și care folosesc ca îngrășământ natural dioxid de carbon, și plantele cresc mai rapid.

Premisa acestei legi a restaurării naturii este că mlaștinile de fapt ar absorbi și ar menține mai mult dioxid de carbon decât pădurile, iar în consecință trebuie să restaurăm mlaștinile așa cum era pe timpuri. Dar gândiți-vă că și aici este o ticăloșie în spate, principalul artizan al acestui proiect utopic al Pactului Verde este un olandez. În această lege a introdus prevederea că numai modificările hidrografice din 1952 trebuie demolate, nu cele dinainte”, a mai spus Cristian Terheș.