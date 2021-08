Preşedintele PNL, Ludovic Orban, garantează că atât timp cât va ocupa această funcție, niciun parlamentar al acestei formaţiuni politice nu va vota o moţiune de cenzură împotriva unui guvern liberal. El a amintit de întâmplările de la cealaltă moțiune de cenzură, depusă de PSD.

„Ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal, garantez că niciun parlamentar al Partidului Naţional Liberal nu va vota nicio moţiune de cenzură împotriva unui guvern condus de un premier PNL. Aşa cum am demonstrat la moţiunea trecută, în care nu am tranşat congresul, ci am tranşat moţiunea, în sensul în care PSD şi AUR nu au obţinut nici măcar un singur vot peste numărul de voturi pe care îl aveau împreună, au obţinut doar 201 voturi, faţă de 234 de voturi, cât ar fi fost necesar.

Niciun parlamentar al Partidului Naţional Liberal, cât eu sunt preşedinte Partidului Naţional Liberal, nu va susţine nicio moţiune de cenzură împotriva unui guvern condus de un premier al Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Ludovic Orban duminică, în judeţul Vrancea, întrebat cât de plauzibil este scenariul ca o moţiune de cenzură la adresa guvernului condus de Florin Cîţu să aibă succes.

Orban, despre trădarea colegilor săi

Liderul PNL a fost întrebat dacă acest lucru va fi posibil după congresul PNL. În acest context, Orban a subliniat faptul că orice decizie ulterioară Congresului va fi luată de forurile statutare din partid şi va fi discutată în cadrul coaliţiei.

În ceea ce privește deciziile unor de filiale judeţene ale PNL care au anunţat iniţial că îl susţin pentru funcţia de preşedinte al partidului, iar apoi s-au răzgândit, Orban a precizat că nu înțelege atitudinea acestora și preferă să nu comenteze.

„Nu pot să înţeleg cum este posibil ca un om care acum o săptămână spunea că mă sprijină pe mine să îşi schimbe opinia, sincer, eu nu pot să înţeleg, eu nu sunt aşa”, a adăugat el.

În același timp, fostul premierl al țării a mai precizat că în politică este vorba despre ”încredere”, iar pentru ca cetățenii țării să aibă încredere într-un partid, membrii acestuia trebuie să fie consecvenţi, inclusiv în ceea ce priveşte deciziile interne.