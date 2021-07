Preşedintele PNL, Ludovic Orban, îi taie avântul premierului Florin Cîţu, legat de o eventuală remaniere a Guvernului.

Liderul liberal spune că nu contestă atributul constituţional al premierului, însă orice viitoare schimbare la nivelul Executivului trebuie făcută după discuţii şi evaluări în coaliţie.

“Nu sunt de acord cu nicio altă remaniere, vă spun din capul locului. Noi, de altfel, am modificat, am suplimentat acordul de coaliţie, în care am stabilit că trebuie să existe un obiectiv, nimeni nu contestă prevederile constituţionale şi atributul constituţional al premierului.

Pe de altă parte, suntem într-o coaliţie şi este necesară o discuţie şi o evaluare obiectivă a activităţii miniştrilor”, a declarat, joi, Ludovic Orban.