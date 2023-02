Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea, în creștere în 2022

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2022 a fost de 15.700, în creştere cu 20,58% comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 1.742 (număr în creştere cu 35,56% faţă de 2021), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 812 de firme suspendate (în creştere cu 18,89%), Braşov -706 (plus 49,26%), Iaşi – 688 firme (+34,9%) şi Neamţ – 639 (+39,52%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 86 (în creştere cu 4,88% faţă de 2021), Covasna – 121 (minus 13,57%), Giurgiu – 128 (plus 16,36%) şi Caraş-Severin – 129 (plus 0,78%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 4.329 (+14,8%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 1.466 suspendări (+41,64%) şi alte activităţi de servicii – 1.377 suspendări (-4,71%).

Numărul insolvențelor au crescut

De asemenea, datele ONRC mai arată că numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 8,22% în 2022, comparativ cu anul anterior, fiind înregistrate 6.649 de insolvenţe.

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 1.153, în creştere cu 4,16% faţă de 2021.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 545 de insolvenţe (plus 20,04%), Cluj – 477 (minus 3,05%), Timiş – 280 (minus 8,50%) şi Ilfov – 276 (plus 56,82%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au înregistrat în judeţele Botoşani, respectiv 26, în scădere cu 35% faţă de anul anterior, Harghita – 29 (plus 31,82%), Covasna – 29 (plus 38,1%) şi Gorj – 33 (minus 45,9%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.826 (plus 2,30% comparativ cu 2021), construcţii – 1.284 (plus 22,99%) şi industria prelucrătoare – 848 (plus 13,37%).

Numărul firmelor cu capital străin a crescut în 2022

Pe de altă parte, ONRC arată că numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a crescut, în 2022, cu 25,5%, comparativ cu 2021, la 7.368 de unităţi.

Cele 7.368 de societăţi noi aveau un capital social subscris în sumă totală de 45,567 milioane de dolari, cu 5% mai mic faţă de cel al firmelor înmatriculate în anul anterior, de 47,941 milioane de dolari.

În decembrie 2022, au fost înmatriculate 495 de firme cu participare străină la capitalul social.

În funcţie de domenii de activitate, cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în luna decembrie în comerţul cu ridicata şi amănuntul, repararea auto şi moto (25,05% din total), activităţi profesionale, administrative, ştiinţifice şi tehnice (20,81%), şi transport, depozitare şi comunicaţii (19,6%).