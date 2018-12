Olguța Vasilescu, dezvăluiri inedite despre Legea Pensiilor! Toți pensionarii sunt vizați

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu a declarat, luni, că foarte probabil Opoziţia sau preşedintele Klaus Iohannis vor ataca legea pensiilor la Curtea Constituţională, deoarece se gândesc că vor urma la guvernare şi nu vor aplicarea legii din cauza impactului mare pe care îl are.

"Această lege a pensiilor a reuşit, prin formula de calcul pe care am găsit-o şi pe care ştiţi foarte bine că am simulat-o un an de zile, să rezolve foarte multe dintre inechităţile legii. Sigur că dumnealor (liderii sindicali - n.r.) au venit cu mai multe amendamente, unele dintre ele le luasem şi noi în calcul, adică ne gândisem la ele încă din momentul în care s-a elaborat legea, numai că pentru aceste amendamente mai era nevoie de încă 40 de miliarde de lei în plus la aplicarea pensiilor, peste 140 de miliarde cât a ieşit a ieşit impactul pe lege în anul 2022, şi atunci obligatoriu că trebuia să găsim o formulă care să poată să facă legea să fie şi sustenabilă. Ea nu este o lege perfectă, cum ne-am fi dorit-o pentru că, dacă era o lege perfectă, trebuia să avem vreo 200 de miliarde în aplicare, în niciun caz 140. Dacă dacă ne gândim că am pornit de la 56 de miliarde, atât era bugetul asigurărilor în 2016, şi ajungem la 140, cred că toată lumea înţelege că de fapt pensiile se dublează", a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Fostul ministru al Muncii a precizat că la Senat, acolo unde a fost dezbătută legea pensiilor, au fost doar 13 voturi împotrivă.

"Este posibil (să atace legea la CCR - n.r.), orice pentru că foarte probabil se gândesc că vor ajunge la guvernare şi nu doresc să aplice această lege din cauza impactului într-adevăr mare pe care îl are şi atunci încearcă prin orice tertipuri să împiedice intrarea în vigoare a acestei legi, dar cred că nu îi ajută absolut deloc pentru că prin toate studiile pe care le-am făcut noi până acum, prin organizaţiile de pensionari, a reieşit că 90% dintre pensionari îşi doresc legea aşa cum este", a completat Lia Olguţa Vasilescu.