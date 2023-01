Olena Zelenska a ținut să spună câteva cuvinte de ziua soțului său. Cum Volodimir Zelenski împlinește 45 de ani în ziua de miercuri, 25 ianuarie, Prima Doamnă a Ucrainei nu a putut să nu marcheze momentul.

Cu prilejul aniversării sale, soția acestuia, a postat un mesaj inedit pe Twitter.

Prima Doamnă a Ucrainei a postat în această dimineață pe Twitter o fotografie în care apare alături de soțul ei.

„Vreau să zâmbesc lângă tine pentru totdeauna. Dă-mi această ocazie!”, a scris Olena Zelenska în dreptul pozei.

Ea a vrut să le spună tuturor celor care îi urmăresc contul de Twitter ce îi dorește de ziua lui celui cu care este împreună de ani buni, dar mai ales ce crede cu privire la soțul ei.

„Îți doresc să ai mai multe motive să zâmbești și știi de ce este nevoie. Cu toții știm. Ești suficient de încăpățânat, dar principalul lucru este să fii sănătos. Așa că, te rog, fii sănătos!

Vreau să zâmbesc lângă tine pentru totdeauna. Dă-mi această ocazie!”, este mesajul pe care l-a postat Olena Zelenska pe Twitter cu prilejul aniversării președintelui Zelenski.

Olena a susținut că Zelenski că nu s-a schimbat deloc în ultimii ani, poate doar faptul că zâmbește mai puțin.

„Sunt adesea întrebată despre cum s-a schimbat anul acesta. Și mereu răspund: Nu s-a schimbat. El este același. Același tip pe care l-am întâlnit când aveam șaptesprezece ani.

Dar, de fapt, ceva s-a schimbat, acum zâmbești mult mai puțin”, a mai scris Olena Zelenska pe Twitter.

I am often asked about how you have changed this year. And I always answer: „He haven’t changed. He is the same. The same guy I have met when we were seventeen.”

But actually, something has changed: you smile much less now. For example, like on this photo… 1/2 pic.twitter.com/fBUFXkFCIR

— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) January 25, 2023