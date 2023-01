Volodimir Zelenski, în lacrimi! Președintele ucrainean a participat la funeraliile oficialilor din Ministerul de Interne: O tristeţe de nedescris acoperă sufletul

În cursul zilei de sâmbătă, 21 ianuarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat, împreună cu prima-doamnă Olena Zelenska, la o ceremonie de comemorare a celor șapte oficiali de ran înalt ai Ministerului de Interne care s-au stins din viață după ce elicopterul în care se aflau s-a părbușit.

„O tristeţe de nedescris acoperă sufletul. Ucraina îşi pierde cei mai buni fii şi fiice în fiecare zi”, a notat președintele ucrainean într-un mesaj pe Telegram.

Trupurile neînsuflețite au fost aduse la centrul cultural Casa Ucrainei din centrul Kievului, acolo unde președintele Volodimir Zelenski și soția sa au venit pentru a prezenta condoleanțe rudelor victimelor.

Ministrul de Interne și-a pierdut viața în această săptămână

Printre cei decedați se află și ministrul Denis Monastîrski, oficialul ucrainean civil cu cel mai înalt rang care își pierde viața în acest război. Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, a precizat că decesul acestuia reprezintă o pierdere uriașă.

„Dacă nu ar fi fost el, totul ar fi putut fi complet diferit. El este un adevărat erou al acestei ţări”, spune oficialul presei ucrainene.

Riscurile au fost mai ridicate pentru ministrul de Interne Monastîrski

Volodimir Fesenko, experto politic de la Centrul de studii politice din Ucraina a precizat că ”există riscuri, dar este important să ne inspirăm luptătorii, să simţim situaţia de pe linia frontului şi să luăm decizii la prima mână”.

Potrivit lui, riscurile pentru ministrul Monastîrski au fost mult mai mari și asta din cauză că ministrul de Interne comandă Garda Naţională, serviciile de urgenţă şi forţele de poliţie.

„Este imposibil să evaluezi şi să previi totul în avans. Pentru cei care călătoresc cu elicopterul, riscul există, mai ales în timpul războiului”, spune el, potrivit BBC.