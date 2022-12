Anamaria Prodan impresara împlinește sâmbătă, 17 decembrie, vârsta de 50 de ani. Într-un podcast la care a participat recent, ea a recunoscut ce vrea să primească în dar de ziua ei de naștere, în condițiile în care recunoaște că are tot ce își dorește, mai puțin un singur lucru, căruia îi duce dorul.

Anamaria Prodan, anunț important cu doar câteva zile înainte de ziua ei: Asta este ceea ce îmi doresc eu

Mai sunt doar câteva zile până când Anamaria Prodan va împlini frumoasa vârstă de 50 de ani, fiind născută în data de 17 decembrie 1972. Cu toate că în ultimele luni a avut parte de momente mai puțin plăcute, după scandalul și divorțul de Laurențiu Reghecampf, vedeta este pregătită în prezent să înceapă o nouă etapa a vieții sale. Într-un podcast recent, Anamaria Prodan a mărturisit ce cadou își dorește în condițiile în care spune că le are deja pe toate.

Cu toate că recunoaște că are deja tot ce își dorește, Anamaria Prodan spune că mai are un singur lucru care îi lipsește în viața sa, asta după divorțul de Laurențiu Reghecampf. Răspunzând unor întrebări, vedeta a dezvăluit ce își dorește de fapt de ziua ei. Conform spuselor sale, nu este vorba de un cadou material, ci despre „un bărbat adevărat” în brațele căreia să își poată găsi liniștea după divorț și problemele sale personale.

„Mi-aș dori… singurul lucru de pe pământul ăsta, să am alături de mine un bărbat! Dar un bărbat adevărat. Asta este ceea ce îmi doresc eu! În rest am de toate. Fac bani singură, am mașini, am case, am bani, am bijuterii. Am tot ce vreau! Vreau un bărbat adevărat!”, a transmis Anamaria Prodan în cadrul podcast-ului „Tare de tot”.

Impresara ajunge la vârsta de 50 de ani

Sâmbătă, Anamaria Prodan își va sărbători ziua de naștere alături de cei dragi în cadrul unei petreceri cât o nuntă de mare. Astfel, peste 300 de persoane vor fi invitate la împlinirea vârstei de 50 de ani a impresarei. Mai mult, ea a dat și o serie de detalii despre cum își va sărbători ziua de naștere din weekend.

„Va fi cu lăutari, păi, sunt româncă. Lăutari, muzică lăutărească, manele, de toate. Am zis că facem un spectacol adevărat de muzică românească. Eu cânt la toate petrecerile!”, a mai spus Anamaria Prodan în cadrul podcastului.