Zelenski s-a răzgândit și se declară pregătit să semneze acordul lui Trump privind mineralele

Liderul ucrainean a transmis aprecierea față de sprijinul acordat de Statele Unite, menționând atât administrația fostului președinte Donald Trump, cât și Congresul pentru susținerea bipartizană. Zelenski a subliniat că ajutorul american a fost esențial pentru supraviețuirea Ucrainei în cei trei ani de invazie la scară largă, precizând că națiunea sa a valorificat întotdeauna acest sprijin.

Totodată, el a evidențiat că, în ciuda dialogului dificil, parteneriatul strategic dintre cele două țări rămâne solid, subliniind importanța unei comunicări sincere pentru atingerea obiectivelor comune.

Zelenski a mai declarat că este pregătit să semneze acordul privind mineralele din Ucraina, considerând acest demers un pas important către obținerea garanțiilor de securitate necesare pentru țara sa.

Liderul ucrainean a admis că pierderea sprijinului Statelor Unite ar reprezenta o provocare majoră pentru țara sa.

Liderul ucrainean a subliniat că își dorește o susținere fermă din partea Statelor Unite, afirmând că războiul declanșat de Rusia nu vizează doar Ucraina, ci reprezintă o încălcare a integrității teritoriale a țării sale.

Acesta a menționat că poporul ucrainean așteaptă o poziție clară a SUA, înțelegând totodată că Washingtonul ar putea căuta dialogul cu Moscova. Zelenski a subliniat însă că principiul „păcii prin forță” trebuie aplicat în comun pentru a contracara acțiunile președintelui rus Vladimir Putin.

Președintele Ucrainei a evidențiat relația istorică dintre cele două națiuni, mulțumind poporului american pentru sprijinul acordat în apărarea drepturilor omului și exprimând speranța că această legătură va continua să se consolideze.

Aeronava președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat în Marea Britanie, înaintea summitului european pentru apărare programat duminică.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025