Furnizarea de energie electrică se dovedește la fel de valoroasă ca și furnizarea de arme și muniții pentru a ajuta Ucraina să reziste în fața Rusiei. Mai ales că temperaturile scad sub zero grade și se anunță cele mai lungi nopți din an. Washingtonul urma să anunțe marți seară un ajutor financiar pentru Kiev pentru a ajuta la reconstrucția rețelei electrice.

Ajutor substanțial

Acest ajutor, care ar trebui să fie detaliat de secretarul de stat american, Antony Blinken, în marja reuniunii miniștrilor de externe ai Alianței Nord-Atlantice de la București, va fi „substanțial”, potrivit unui oficial american. Fără să precizeze suma, acesta a precizat că administrația Biden a prevăzut în buget 1,1 miliarde de dolari pentru energie în Ucraina și Moldova.

Ajutorul va fi acordat în perioada premergătoare unei conferințe internaționale a donatorilor pentru „susținerea rezistenței civile ucrainene”, care va avea loc la 13 decembrie în Franța, transmite Les Echos.

Rusia vizează infrastructura

Cele cinci valuri de bombardamente rusești au avariat de fiecare dată între un sfert și o treime din rețeaua electrică a Ucrainei. În timp ce apărarea antiaeriană a Kievului doboară aproape 85% dintre dronele iraniene și majoritatea rachetelor rusești, ultimul raid, miercurea trecută, s-a dovedit a fi destul de distructiv, aruncând două treimi din țară în întuneric timp de două zile, lipsindu-i pe locuitorii Kievului de apă timp de o zi.

Electricitatea a fost restabilită în capitală abia duminică, iar luni, 6 milioane de locuințe erau încă fără curent electric.

Rețeaua de electricitate, amenințată de colaps

După fiecare raid, electricienii ucraineni fac minuni pentru a restabili curentul. Ei profită oarecum de faptul că rețeaua electrică ucraineană este rezistentă, deoarece este, ca toate rețelele de aici, descentralizată și redundantă, dar nu sunt capabili să repare toate pagubele. Aceștia vor beneficia de 500 de generatoare furnizate de Europa (dintre care 100 de către Franța), pe lângă cele 40 furnizate de Coreea de Sud. Rețeaua funcționează într-un mod inconstant și ar putea „ceda” ca urmare a unor noi raiduri. Marți dimineață, Ukrenergo anunța că rețeaua sa nu poate satisface decât 73% din cerere.

„Rușii vizează în mod special stațiile de transformare de înaltă tensiune, nu doar centralele electrice în sine, pentru a perturba întregul lanț, de la producție la distribuție”, a explicat oficialul american. Analiștii militari sunt unanimi în opinia lor că Kremlinul, ale cărui forțe armate nu au înregistrat niciun progres de la sfârșitul lunii iunie, deși frontul s-a stabilizat de la căderea Hersonului, la 11 noiembrie, mizează în întregime pe o prăbușire a sistemelor de încălzire și de electricitate din Ucraina pentru a împinge populația civilă să cerșească negocieri. Cei care cunosc bine Ucraina consideră acest rezultat puțin probabil.

Lipsa de proiectile

De asemenea, se așteaptă ca țările NATO să discute despre continuarea ajutorului militar. Membrii Alianței rămân fără obuze de 155 mm, muniția standard a NATO pentru artileria ucraineană, și trebuie să înlocuiască și o parte din obuzierele trimise la Kiev: un tun este mai puțin operațional după ce a tras între 600 și 1.000 de cartușe, în funcție de model. Aliații ar putea anunța livrarea de noi sisteme de apărare antiaeriană, deoarece bombardamentele sunt acum singura activitate militară a Moscovei. Kievul cere, de asemenea, tancuri moderne și artilerie cu rază lungă de acțiune.

La sfârșitul primei zile a Consiliului, NATO a declarat că „acțiunile inacceptabile ale Rusiei, inclusiv activitățile sale hibride, șantajul energetic și retorica nucleară nesăbuită, subminează ordinea internațională bazată pe reguli”. Comunicatul comun a subliniat că „toți cei responsabili de crime de război, inclusiv de violență sexuală […], vor fi trași la răspundere”.