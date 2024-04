Oana Ormenișan va fi noua prezentatoare de la Observator și va prezenta știrile alături de Valentin Butnaru. Antena 1 a luat o decizie la care nimeni nu se aștepta.

Oana s-a alăturat deja echipei de la Observator, ea prezentând horoscopul. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, ea a preluat locul colegelor lui Valentin Butnaru, Olivia Păunescu și Mihaela Călin, la pupitrul știrilor.

Începând cu ora 17, Oana este gazda știrilor de la Observator. Deși nu are studii în jurnalism, a reușit să se adapteze rapid și să acumuleze experiență în acest domeniu.

Prezentatoarea a absolvit Facultatea de Stomatologie și a practicat această profesie până când a început să urmeze cursurile la Intact Media Academy.

Ea spune că a simţit chemarea televiziunii şi de aceea a intrat acum în acest domeniu. La cursurile respective a cunoscut-o pe celebra prezentatoare Alessandra Stoicescu. Aceasta din urmă a avut încredere în Oana şi a văzut potenţialul ei.

„Nu am lucrat în televiziune până acum 2 ani jumătate, dar am avut oameni foarte buni lângă mine și sunt recunoscătoare pentru asta. Am fost pe altă nișă, un domeniu cu totul diferit, adică stomatologia.

Televiziunea m-a chemat la ea și uite că astăzi prezint știrile alături de Valentin Butnaru. Nu am făcut Jurnalismul. Am făcut un curs, unde am cunoscut-o pe Sandra Stoicescu, iar ea a avut încredere în mine, a văzut potențialul meu”, a mai spus aceasta.