Va ploua in Maramureș, Transilvania, Moldova si Crișana, iar in celelalte regiuni va ploua izolat. Cantitățile de precipitații vor fi cuprinse intre 10 si 15 l/mp, iar la altitudini de peste 1.500 m vor fi, cel mai probabil, sub forma de lapovița sau ninsoare. Temperaturile minime vor fi intre 2 si 12 grade Celsius. In București, cerul va fi noros, cu șanse mari de ploi slabe, cu temperaturi de 9-10 grade.

Prognoza meteo de marți, 20 septembrie 2022

Vremea se va menține deosebit de rece in nordul si centrul tarii, in timp ce in sud si sud-est va fi răcoroasa. In regiunile intracarpatice si montane, ploile vor fi abundente si cu caracter de aversa. Rafalele de vânt vor putea atinge intre 60 si 80 km/h. Minimele vor fi intre 2-10 grade Celsius, iar maximele se vor încadra intre 10-22 grade. În București, vremea va fi răcoroasa, cu cer variabil. Temperaturile minime vor fi intre 6-8 grade, iar cele maxime intre 20-21 de grade.

Prognoza meteo de mâine, 21 septembrie 2022

Vremea va fi mai rece decât în mod normal în toata țara. Dimineața este posibil să apară si ceata. Cerul va fi înnorat, mai ales in partea de nord a tarii, unde va ploua local. In restul tarii, cerul va fi variabil, cu șanse mai puține de ploaie. In zonele montane, precipitațiile vor capătă forma de lapovița și ninsoare. Maximele se vor situa intre 13 si 20 de grade Celsius, iar minimele intre 2 si 12 grade. In Capitala, temperaturile maxime vor fi intre 19 si 20 de grade, iar minimele se vor încadra intre 7 si 8 grade. Cerul va fi variabil, cu șanse de ploi.

Cum va fi vremea joi, 22 septembrie 2022

In vestul, centrul si nordul tarii, cerul va fi înnorat si va ploua pe arii extinse. Este posibil sa fie si ninsori sau lapovița. In sud si sud-est, cerul va fi doar temporar noros si va ploua pe arii restrânse. Vântul va bate slab si moderat, mai intens pe litoral. Maximele vor fi cuprinse intre 10 si 20 de grade, iar minimele intre 2 si 10 grade.

În București, temperaturile maxime vor fi intre 18 si 19 grade, iar cele minime intre 7 si 9 grade.

Prognoza meteo pentru finalul săptămânii 23 septembrie-26 septembrie 2022

Temperaturile se mențin mai scăzute decât cele normale pentru aceasta perioada. Cerul rămâne înnorat si vor fi căderi de precipitații pe arii extinse. Maximele vor fi intre 12 si 19 grade, iar minimele intre 1 si 11 grade.

În București, cerul va fi înnorat și sunt șanse de ploi slabe. Temperatura maxima va fi de pana la 18 grade, iar cea minima va fi cuprinsa intre 5 si 8 grade.