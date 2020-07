Toţi fanii serialului Las Fierbinţi, dar şi miile de români care i-au văzut show-urile de stand-up comedy îl cunosc şi îl iubesc pe Mihai Bobonete. Actorul în vârsta de 40 de ani are însă în spate şi o poveste mai puţin veselă, despre care a acceptat să vorbească într-un interviu acordat acum ceva timp.

„Bobiţă” mărturiseşte că nu şi-a dorit de la început să devină comediant sau actor: „Aşa a fost soarta.”

„Nu a fost o decizie a mea. Așa a fost soarta. Aș zice că s-a întâmplat destul de brusc: am avut un deces în familie care m-a afectat, am hotărît să plec din Craiova. În vara aceea am avut noroc de o întâlnire la Costinești cu Octavian Strunilă, m-am dus la facultate, la București. Am intrat la actorie, doar că eu aveam 23 de ani, colegii mei erau de 18 ani, iar toate rolurile mele de examen erau de bătrâni, care aveau copii. Ce să înțeleg din facultate? Dar l-am întâlnit pe Dan Chișu, care avea atunci Café Déko, iar de acolo lucrurile au mers uns.

Niciodată nu mi-am dorit să fiu actor. Tata mă vedea inginer. De altfel, când am plecat din Craiova, repetam anul IV la Electrotehnică. Chipurile, îl aprofundam. Am avut 24 de restanțe. Mama însă m-a sprijinit. Când le-am spus că vreau să mă duc la București, să mă fac actor, tata a dat cu flăcări pe nări, iar ea m-a încurajat să plec și mi-a mărturisit că asta visase pentru mine, de fapt”, a povestit Mihai Bobonete într-un interviu pentru LIFE.ro.

„Munceam enorm și ajunsesem la epuizare. Iar concluzia asta a apărut abia după terapie”

Actorul a povestit şi despre cum a ajuns să meargă la terapeut şi să se lupte cu depresia.

„Eu m-am întâlnit pentru prima oară cu terapia acum vreo cinci ani, când au intrat hoții peste nevastă-mea și peste copii în casă, când eu eram plecat. Nu s-a întâmplat nimic grav. Ai mei dormeau iar hoții, niște găinari care nu au priceput că oamenii de vârsta mea nu-și țin în casă lucrurile de valoare, și-au dat seama că nu aveau ce să fure. Pe de altă parte și-au dat seama și că mai era cineva în casă.

Dar pentru mine impactul a fost de așa natură încât am fost nevoit să ajung la terapeut. Și a fost prima mea întâlnire cu această formă de vindecare. Au trecut ani de atunci și acum am început din nou, fiindcă am avut o problemă de alt gen.

Ai putea să râzi, dar am simțit la un moment dat că mă părăsește umorul, că nu mai sunt deloc funny, motiv pentru care m-am trezit într-un colaps. Bine, am aflat că toată treaba asta era pe fondul stresului și al oboselii acumulate. Munceam enorm și ajunsesem la epuizare. Iar concluzia asta a apărut abia după terapie. Iar după ce am tratat asta, mi-am revenit extraordinar”, a povestit Mihai Bobonete.

„Toți oamenii care au făcut lumea să râdă suferă de depresie (…) şi eu o am”

Vedeta din Las Fierbinţi mai spune că toţi oamenii care fac lumea să râdă suferă pe ascuns de depresie: „Trebuie doar să știi cum să o ții în frâu”, potrivit life.ro.

„Se spune că depresia comediantului este o boală, nu este ca orice depresie. Toți oamenii care au făcut lumea să râdă suferă de depresie. Trebuie doar să știi cum să o ții în frâu. Pot să spun că și eu o am. Nu sunt primul de la noi care vorbește deschis despre asta. Cred că a făcut-o și Bendeac, Micuțu, care a suferit de depresie și a vorbit.

La mine a fost mai complexă și vine din bucățele, din copilăria mea, din aceste lucruri pe care le pomeneam. Fie din copilăria mea, strâns legată de Amza Pellea, ale cărui monologuri le ascultam și atunci și acum. Aveam viniluri cu el sau cu Toma Caragiu. Mă așezam la gura sobei, le ascultam și râdeam cu lacrimi. Iar de la an la an înțelegeam mai mult.

Când am început să fac stand-up mi-am dorit să pot să povestesc oamenilor despre viața mea, iar ei să râdă. Am început cu realitatea: o poveste a mea, despre mine, spusă în tren, între Craiova și Pitești, la care se râdea foarte mult.

Atunci mi-am dat seama că trebuie să încep să inventez o lume în care să fiu altcineva, să reușesc să fac lumea să râdă mai repede, mai eficient și mai frumos. Amza Pellea i-a inventat pe Sucă și pe Nea Mărin. Și eu joc niște personaje în stand-up-urile mele”, a mai mărturisit Mihai Bobonete.