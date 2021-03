Adrian Bența spune în postarea sa că a făcut o mare greșeală încercând să scoată bani de la un bancomat BCR cu un card BRD. Acesta a avut nevoie să retragă o sumă de 2.000 de lei, dar cum suma maximă permisă este de 900 de lei a fost nevoie de trei tranzacții. Surpriza a venit în momentul în care bancomatul BCR i-a reținut cardul la a doua retragere.

Experiența neplăcută prin care acesta a trecut o prezentăm mai jos, așa cum a relatat-o Adrian Bența în postarea sa.

„Din categoria: experienta bancara! Sa scoti bani de la un bancomat BCR cu un card BRD – mare greseala!

Din cauza faptului ca in zilele urmatoare am mai multe deplasari prin tara si in minunatul plai mioritic nu poti sa platesti la o vulcanizare cu cardul, nu poti sa lasi bacsis la un ospatar cu cardul sau nu poti sa cumperi mare lucru de la piata cu cardul, am rugat o colega de cabinet sa imi scoata niste bani pe cash de pe cardul personal.

O suma relativ mica 2.000 lei cat sa ajunga de cheltuieli neprevazute si de platile uzuale – curieri, intretinere, etc

Cum sistemul bancar te arde pe unde te prinde, a limitat valoarea unei retrageri in numerar la 900 lei, adica pentru uriasa mea suma se fac trei extrageri, adica trei comisioane. Asta e!

La prima retragere nu a fost nici o problema. La a doua bancomatul BCR retine cardul…

Colega mea o persoana foarte responsabila, intelege ca nu poate sa se intoarca la cabinet si fara bani si fara card asa ca solicita BCR informatii suplimentare, iar pe soptite, de la altii ce au mai patit, am aflam ca daca faci doua retrageri cu un alt card decat cel de la BCR, cardul se blocheaza in bancomat. Nu cred ca este chiar asa dar ulterior am mai vazut inca vre-o 4 carduri blocate.

Colega mea a mai aflat ca titularul cardului trebuie sa obțina de la emitentul cardului, adica de la BRD o adresa, ca e cardul meu si ca e ok functionare acestuia. Drept pentru care am sunat la BRD sa – i intreb de hartie. Raspunsul lor a fost logic: mergeti cu cartea de identitate la BCR sa vi se restituie cazul. Nu am eliberat pana acum la nimeni o astfel de adresa si nici nu avem procedura. Foarte logic mi-am zis si eu.

De aici a inceput circul!

1.) Cu buletinul in mana si cu colega mea ne prezentam la unitatea BCR unde este retinul cardul. Ghinion. Pauza de masa. Asta e. Ne asumam.

2.) Pe langa noi mai apar inca doua persoane cu aceeasi problema – card de la alta banca retinuta de BCR. Nici ei nu au succes, nu exista o persoana care sa deserveasca pe cineva, indiferent de urgenta si neprevazutul situatiei, daca BCR este in pauza de masa.

3.) In sfarsit se incheie pauza de masa. Intram la persoana ce a furnizat informatia ca ne trebuie hartia de la BRD.

4.) Destul de politicos imi explica ca ,,el nu are ce face,, cardul nu se elibereaza decat cu adresa de la BRD. Asa e ,,procedura la BCR,,.

5.) Degeaba ii explic ca procedura de la cealalta banca este sa nu elibereze aceasta hartie. Ca sunt titularul cardului, ca ma poate identifica cu buletinul. Fara hartia de la BRD nu merge. BRD poate sa o trimita pe email.

6.) El o tine pe a lui, eu pe a mea. Incep sa apara nervii. Deja am pierdut 1 ora doua persoane.

7.) Spun respectivei persoane ca are de ales:

– imi dau cardul pe loc si scapa de mine,

– chem politia si ii acuz de furt,

– chem o televiziune.

8.) De chematul politiei a fost putin impresionat, de chematul unei televiziuni a fost mai receptiv insa m-au amenintat ca o sa cheme si ei badigarzii. De prima optiune cu restituitul cardului pe loc nu a fost vorba.

9.) Nervii se indarjesc. Asa ca pun eu mana pe telefon si sun la 112 – reclam furtul unui card bancar chiar de catre o banca.

10) Discutia cu politia este deja o picanterie. Dupa multe explicatii a priceput si politistul ca impotriva vointei mele un card proprietate privata emis de BRD, este retinut de o alta banca BCR. Politistul de la capatul firului imi explica ca nu este furt si ca trebuie sa ma descurc cu banca….

11.) Cat ma conversam cu politistul apare badigardul bancii – cu ,,parasiti incinta,, – s-a linistit repede cand i-am zis ca sunt cu politia in telefon. Si politistul a devenit foarte receptiv cand i-am zis ca totusi chem o televiziune. Ca e cardul meu si este reținut de BCR și au venit badigarzii. Trimite un echipaj.

12.) A ajuns echipajul de politie. BCR mi-au eliberat cardul in 2 minute. Deja e reclama neplacuta. Mai erau retinute inca 4-5 carduri. Ceilalti probabil alearga dupa adrese.

13). Am gresit ca am chemat politia. Trebuia sa chem o televiziune si aduceau ei cardul la mine.

O zi frumoasa si nebancara tuturor!”, a scris consultantul financiar Adrian Bența în postarea sa de pe Facebook.