Marți, Comisia Europeană a îndemnat statele membre să își majoreze contribuțiile financiare la bugetul UE prin introducerea unei noi surse de venituri specifice. Această sursă ar urma să fie determinată prin calcularea profiturilor de bază ale companiilor care își desfășoară activitatea în fiecare dintre cele 27 de țări ale UE.

Această solicitare coincide cu inițierea de către executivul UE a unui proces de revizuire a bugetului pe termen lung al Uniunii Europene. În prezent, bugetul reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul de 16 trilioane de euro al blocului și este utilizat pentru a finanța diverse politici europene comune.

Revizuirea bugetului este imperativă pentru a încorpora impactul diferitelor evenimente semnificative în bugetul UE pentru perioada 2021-2027. Aceste evenimente cuprind consecințele pandemiei COVID-19, invazia Rusiei în Ucraina, criza energetică, creșterea rapidă a inflației și creșterea notabilă a ratelor dobânzilor.

„Nu este o taxă pe companii şi nici nu majorează costurile de conformare ale companiilor. Va fi o contribuţie naţională plătită de statele membre pe baza excedentului brut de exploatare al corporaţiilor din sectoarele financiar şi non-financiar”, a informat Comisia Europeană.

Creșterea cheltuielilor, determinată de majorarea ratei dobânzii de politică monetară

În plus, creșterea notabilă a cheltuielilor de împrumut a fost determinată de decizia Băncii Centrale Europene de a majora rata dobânzii de politică monetară de la -0,50% la 3,50% într-un interval de mai puțin de un an. Prin urmare, costurile asociate cu serviciul datoriei au crescut semnificativ pentru cele 800 de miliarde de euro pe care guvernele UE ar trebui să le împrumute și să le cheltuiască în mod colectiv până în 2026.

Atunci când s-a convenit inițial asupra schemei, în decembrie 2020, rambursarea anuală a datoriei a fost estimată la 15 miliarde de euro. Cu toate acestea, din cauza majorării ratei dobânzii de către BCE, costurile serviciului datoriei s-au dublat acum, ajungând la 30 de miliarde de euro.

Comisia a prezentat o propunere care sugerează ca 0,5% din profitul de bază al unei companii, un indicator determinat de Eurostat pe baza datelor din conturile naționale, să fie alocat de guvernele statelor membre ale blocului comunitar la bugetul UE. Potrivit estimărilor executivului UE, o astfel de contribuție din partea guvernelor naționale ar genera aproximativ 16 miliarde de euro anual începând cu anul următor.

Surse potențiale de venituri pentru bugetul UE

Începând cu decembrie 2021, Bruxelles a prezentat deja trei noi surse potențiale de venituri pentru bugetul UE. Aceste propuneri cuprind o parte din veniturile obținute de guverne prin sistemele de comercializare a certificatelor de poluare, o taxă pe importurile din țările cu standarde de emisii mai mici decât cele ale UE și o taxă pe cele mai mari corporații din lume, care a fost aprobată de OCDE.

În cursul lucrărilor de marți, Comisia a recomandat ca guvernele UE să crească transferul veniturilor provenite din sistemele de comercializare a certificatelor de poluare către bugetul UE, majorând procentul de la 25% la 30%. Ca urmare, se anticipează că această ajustare va contribui cu 7 miliarde de euro în plus pe an la bugetul UE începând cu 2024, conform declarației Comisiei.

În plus, dacă guvernele statelor membre vor ajunge la un consens pentru a modifica taxa pe bunurile importate din națiuni cu standarde de emisii mai puțin stricte decât cele din UE, cunoscută sub numele de mecanismul de ajustare a emisiilor de carbon la noile frontiere (NBAM), se vor genera venituri suplimentare de 1,5 miliarde de euro pe an.