Grupul parlamentar al UDMR a pregătit un proiect de lege care prevede ca administrațiile locale să primească impozitul pe veniturile salariale de la angajații care lucrează în jurisdicția lor. Acest amendament propus este o extindere a setului cuprinzător de măsuri ale partidului condus de Kelemen Hunor care vizează asigurarea faptului că întregul impozit pe venitul salarial rămâne la nivel local, fiind alocat în mod specific bugetului localității respective. Deputatul UDMR Miklos Zoltan, care a inițiat acest proiect de lege, a anunțat marți această evoluție.

Potrivit declarației sale, în cazul în care proiectul de lege va fi adoptat de Parlament, se va crea posibilitatea ca impozitul pe veniturile salariale generate la locurile de muncă cu mai puțin de 5 angajați să rămână în bugetele locale ale locurilor de muncă respective. Această modificare propusă diferă de practica existentă, în care impozitul generat la astfel de locuri de muncă este în prezent transferat la bugetul localității în care se află angajatorul.

„În numeroase comunităţi mai mici funcţionează oficii, birouri sau sucursale ale unor firme sau instituţii unde lucrează mai puţin de 5 angajaţi, iar acestea plătesc impozitul pe venit salarial al lucrătorilor locali la bugetul unde este înregistrat sediul social, nu în localitatea unde acestea sunt generate şi unde se derulează activitatea entităţii. Astfel, în aceste cazuri, localitatea în care se desfăşoară efectiv activitatea pierde impozitul pe venit aferent salariilor. Scopul prezentului proiect legislativ este redistribuirea acestor resurse financiare şi rezolvarea situaţiei nefericite cauzată de această situaţie. Încurajăm ca impozitul pe venitul salarial obţinut din activitatea desfăşurată să fie plătit integral în bugetul localităţii unde se derulează activitatea”, a declarat deputatul UDMR.

Propunerea arată că solicitarea trebuie făcută în termen de 30 de zile

Parlamentarii UDMR, alături de patru parlamentari liberali, în calitate de co-inițiatori, au depus la Senat, prima cameră sesizată, o propunere legislativă care vizează modificarea articolului 32, alineatul (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Potrivit propunerii, „orice persoană fizică sau juridică angajată într-un raport juridic fiscal, inclusiv operatorii economici, instituțiile publice și instituțiile publice locale, care au o prezență, cu sau fără personalitate juridică, la o altă adresă decât sediul social al entității, și care angajează cel puțin o persoană care primește venituri din salarii, trebuie să solicite înregistrarea fiscală a entității ca plătitor de salarii și venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, situat în raza teritorială în care se desfășoară activitatea efectivă a entității. Această solicitare trebuie făcută în termen de 30 de zile de la data înființării, pentru entitățile nou înființate „.

Autoritatea fiscală are obligația de a furniza primarului unității administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului București, unde entitatea își desfășoară activitatea efectivă, o copie a certificatului de înregistrare fiscală în termen de 5 zile de la înregistrare. În plus, proiectul legislativ prevede că plătitorii de salarii și venituri asimilate salariilor trebuie să își organizeze și să își gestioneze contabilitatea astfel încât să reflecte cu exactitate valoarea impozitului pentru fiecare venit lunar. Acest lucru include calcularea, reținerea și transferul impozitului pentru fiecare entitate care intră sub incidența acestei dispoziții, se mai arată în comunicatul de presă respectiv.