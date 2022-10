Conform unor surse citate de tablidul The Sun, oficiali ai Palatului Buckingham nu ar dori ca memoriile lui Harry să iasă de sub tipar. Asistenții Regelui Charles vor să evite „problemele controversate din primele zile ale domniei noului monarh”, a dezvăluit The Sun.

Familia Regală și colaboratorii săi apropiați cred, totuși, că volumul de memorii va fi un succes și va prezenta într-o lumină favorabilă imaginea Regelui Charles, la câteva luni după ce a urcat pe tron ca monarh al Regatului Unit.

Harry a primit 35 de milioane de dolari de la editura americană care va publica memoriile

„Chiar dacă Familia Regală ar dori să oprească tipărirea cărții lui Harry, este aproape imposibil să facă asta. A existat îns o discuție în acest sens, despre modul în care cartea poate fi oprită de la publicare” a declarat o sursă pentru The Sun.

Conform unor informații, Prințul Harry a primit aproximativ 35 de milioane de dolari în acordul încheiat cu editura americană Penguin Random House. Cartea ar urma să iasă pe piață până la sfârșitul anului. Prințul Harry plănuiește acum să adauge noi capitole, în care va relata momentul funeraliilor bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a.

Când ar putea apărea cartea care ar putea genera noi tensiuni în Familia Regală

Ducele de Sussex amânase deja publicarea memoriilor sale, pentru noiembrie. Odată cu schimbarea planurilor, cartea lui Harry va vedea lumina tiparului cel mai devreme în decembrie 2022. Meghan și Harry au renunțat la titulatura regală după ce au părăsit Marea Britanie, în favoarea Americii, în 2020. Ei au început o viață nouă peste Ocean, semnând contracte de milioane de dolari cu Netflix și Spotify.

După ce au renunțat la îndatoririle regale, ducii de Sussex au fost criticați dur în Anglia pentru că au împărtășit detalii private despre relațiile cu Familia Regală. Într-un interviu exploziv cu Oprah Winfrey, în 2021, Meghan a acuzat un membru al Familiei Regale că a întrebat, înainte de a naște, ce culoare va avea pielea băiețelului ei. Meghan, care este metisă, a mai spus ca a fost naivă înainte de a deveni un membru al familiei regale britanice și că, după căsătorie, a sfârșit prin a avea gânduri suicidare și de automutilare.

Prințul Harry a anunțat la începutul anului că urmează să-și lanseze o carte de memorii, despre care a spus că va conține „o relatare la rece, cât se poate de reală, a vieții mele”. S-a speculat că memoriile prințului Harry vor tensiona și mai mult relațiile încordate din sânul familiei regale.