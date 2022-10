Extrase din cel puțin trei cărți ale unor autori și corespondenți regali au fost publicate în ultimele zile în diverse ziare din Anglia, scrie Deadline.

Marea uimire a Reginei de la nunta lui Meghan

Experta regală de la Vanity Fair, Katie Nicholls, va publica ”The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown” în care dezvăluie, printre altele, cât de surprinsă a fost Regina Elisabeta că Meghan Markle, deși divorțată, a ales să se îmbrace în alb la nunta cu Prințul Harry. Pasajul respectiv din carte a fost publicat de Daily Mail.

Sfaturile Camillei, tratate cu indiferență

O altă expertă regală, Angela Levin, va scoate de sub tipar o carte despre regina consoartă, Camilla, intitulată ”From Outcast to Queen Consort”. Potrivit acesteia, soția regelui Charles a încercat să o primească pe Meghan cu brațele deschise, dar ducesa de Sussex nu a ținut cont de niciunul din sfaturile Camillei. ”Nu dorea ca Meghan să se simtă inconfortabil și chiar o plăcea. Camilla știa mai bine decât oricine cum este să te confrunți cu reacțiile ostile ale publicului și ale presei, având în vedere relația sa cu Charles”, susține Levin în cartea ei.

”Clubul Supraviețuitorilor ducesei de Sussex”

Cea mai nevralgică apariție editorială pentru Ducele și Ducesa de Sussex va fi, cu siguranță, cartea semnată de autorul regal Valentine Low. El a fost primul care a dezvăluit, anul trecut, acuzațiile de hărțuire aduse lui Meghan de către unii angajați ai Palatului Buckingham. Acum, Low a scris volumul ”Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, oferind o descriere detaliată a evenimentelor, inclusiv informația coform căreia angajații care au acuzat-o de hărțuire fac parte din „Clubul Supraviețuitorilor ducesei de Sussex”.

Se visa Beyonce a Regatului Unit

The Times of London a publicat un fragment din viitoarea carte, în care o persoană demnă de încredere de la Buckingham i-ar fi spus lui Low că Meghan Markle credea că va fi „Beyonce a Regatului Unit” după ce se va alătura Familiei Regale. Un alt fragment din carte susține că Markle ar fi amenințat că se va despărți de Harry dacă acesta nu confirma public relația pe care o aveau.

Anul trecut, regina Elisabeta a angajat o firmă privată de avocatură care a verificat dacă plângerile angajaților au fost reale. O anchetă a Palatului Buckingham privind presupusa intimidare a angajaților de către Meghan Markle, pe vremea când aceasta era membru al familiei regale în activitate, a forțat modificări ale „politicilor și procedurilor” departamentului de resurse umane al monarhiei.