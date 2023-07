Cineastul avea 75 de ani, potrivit Hollywoodreporter. Contribuțiile sale regizorale la genul SF, inclusiv la producțiile ”Fire in the Sky” și ”Dead Zone” după opera lui Stephen King, vor rămâne în amintirea cinefililor.

Lieberman a murit pe 1 iulie, la Los Angeles, după o lungă luptă cu cancerul, a anunțat fiul său, Nick Lieberman, care a regizat filmul ”Theatre Camp”, ajuns pe marele ecran în acest weekend.

A colaborat cu Bill Clinton, Ray Charles și Jerry Lewis

Robert Lieberman a realizat și numeroase spoturi TV pentru companii precum McDonald’s, Hallmark și Oreo și a colaborat cu personalități, de la fostul președinte american Bill Clinton, la vedete ca Ray Charles, Jerry Lewis sau Anne Hathaway și Kenan Thompson. A primit zeci de premii CLIO, iar în 1979 a fost distins cu Premiul DGA pentru reclame. Mare parte din munca lui s-a realizat prin Harmony Pictures, compania pe care a fondat-o împreună cu Stuart Gross.

A regizat ”Table for Five” (1983), cu Jon Voight, și ”All I Want for Christmas”

Pe lângă ”Foc în cer” (1993), cu D.B. Sweeney și Robert Patrick și continuarea producției ”D3: The Mighty Ducks” (1996), cu Emilio Estevez în rol principal, Lieberman a regizat pelicule precum ”Table for Five” (1983), cu Jon Voight și Richard Crenna, și ”All I Want for Christmas„ (1991), cu Lauren Bacall și Thora Birch. La Universitatea din Buffalo, Lieberman a fondat programul de film al școlii și a devenit primul student UB care a absolvit cu o diplomă în film.

A lucrat ca asistent video, iar după ce s-a mutat la Los Angeles, primul film de televiziune pe care l-a regizat a avut ca temă fotbalul profesionist: ”1980’s Fighting Back: The Story of Rocky Bleier”, cu Robert Urich. Lieberman a fost căsătorit cu actrița Marilu Henner în perioada 1990-2001 și au avut doi copii, Nick și Joseph. În 2019, Lieberman s-a întors la Buffalo pentru a proiecta ”Fire in the Sky” la un teatru local.

Cu această ocazie, ziariștii l-au întrebat ce mesaj are pentru cineaștii aspiranți. „Sfatul meu pentru oamenii care încearcă să intre în lumea regiei de film este să fie neînfricați și necruțători”, a spus el. „Dacă dorești, trebuie să-ți dorești cu toată ființa ta și apoi trebuie să-ți urmărești scopul cu toată ființa ta”, spunea regizorul.

Seriale de succes precum ”Dexter”, ”Dosarele X” și ”The Expanse”

Lieberman a avut un rol de pionierat în imprimarea, în lumea televiziunii, a unei viziuni cinematografice, axată pe regie. În mod special, regia pe care a făcut-o pentru un episod din primul sezon din ”Thirtysomething” este considerată piatra de hotar a creației regizorale TV. Cariera sa a inclus și regia a 19 episoade pilot ale unor seriale precum ”Gabriel’s Fire”, ”Strong Medicine„ și ”The Dead Zone”. În plus, Lieberman a contribuit cu experiența sa regizorală la seriale de mare succes precum ”Dexter”, ”Dosarele X” și ”The Expanse”.