Tendințele modei feminine pentru 2025 se concentrează pe combinarea cu măiestrie a confortului cu stilul. Aspectele casual pot însemna blugi supradimensionați și un pulover lejer cu guler înalt sau o fustă și un top scurt – în modă, ne plac în prezent combinațiile eclectice, inspirându-ne din diferite epoci și stiluri și jucându-ne cu elemente diferite. După renașterea anilor ’80 și povestea de dragoste indusă de pandemie pentru ținutele sport confortabile, am vrut să ne exprimăm din nou prin stiluri interesante și experimente.

Anii 2000, cu tot maximalismul și explozia lor de culoare, se potrivesc perfect acestei nevoi: de câteva sezoane încoace, aplicațiile cu paiete, culorile îndrăznețe, modelele sălbatice și imprimeurile atrăgătoare au revenit pe străzi. Tricourile grafice pentru bebeluși, blugii cu talie joasă, pantofii cu vârful pătrat și centurile cu franjuri și cuie nu sunt evident replici perfecte ale modelelor de acum peste două decenii: nu poți păși în același râu de două ori! În ciuda acestor tendințe, cămașa albă iese în evidență în mod deosebit, deoarece rămâne unul dintre cele mai versatile elemente ale modei feminine, unul care poate fi încă reinventat.

Un simbol al eleganței? Da, dar nu numai atât: interpretările sale contemporane arată că poate surprinde și se poate potrivi cu ușurință în multe stiluri. O croială supradimensionată este perfectă pentru purtarea de zi cu zi – croiala alungită și croiala lejeră ar trebui să garanteze confort. Asortați-o cu blugi bootcut super-trendy și cizme cu toc pentru a vă simți ca personajul principal dintr-o comedie romantică americană contemporană. Adăugați o geantă hobo neagră din piele ecologică, ochelari de soare supradimensionați și cercei rotunzi – și ținuta este completă! Dacă sunteți fan al stilului office chic din anii ’90, asigurați-vă că găsiți o vestă tricotată de purtat peste cămașă (o croială regulată este mai bună în acest caz). O puteți asorta cu pantaloni drepți sau o fustă mini plisată: este un stil unic, perfect pentru serviciu sau pentru o cafea cu prietenii.

Versatilitatea unei cămăși albe este cea mai bună dovadă că clasicele nu îmbătrânesc niciodată. Ai o cină elegantă, o seară de teatru sau o premieră artistică în curând și vrei să-ți etalezi o altă latură? Combinația dintre o fustă mini neagră și o cămașă albă nu te va dezamăgi! Nu uita de bijuterii: atât argintiul, cât și aurul se potrivesc de minune cu albul. Toamna și iarna, vei avea nevoie de colanți cu izolație specială – te vor ține de cald și vor adăuga o notă de moliciune și structură aspectului general. Colanții în nuanțe de negru sau grafit vor completa perfect aspectul, păstrându-i aspectul minimalist.