Doctoranzii de la Academia de Studii Economice (ASE) susțin că profesoara Vasilache le-a promis că se va ocupa de plata taxelor de școlarizare, oferindu-se să simplifice procesul birocratic. În unele cazuri, ea a garantat și reduceri ale taxelor. Studenții i-au transferat sumele necesare, dar ulterior au aflat că taxele nu au fost achitate, deși li se prezentaseră documente aparent autentice. Verificările ulterioare ale ASE au confirmat că ordinele de plată erau falsificate, iar banii nu ajunseseră în conturile universității, conform Adevărul.

Problema a ieșit la iveală după ce un student străin din Iraq a semnalat nereguli privind plata taxelor și a prezentat dovezi false oferite de profesoară, inclusiv o adeverință care nu fusese emisă oficial de ASE. Ambasada Republicii Iraq la București a intervenit, cerând clarificări legate de situația studentului. Investigațiile au dezvăluit că și alți doctoranzi aflați în coordonarea profesoarei erau în aceeași situație.

„Eram în ultimul an de grație anul acesta, anul 2024-2025. După cei trei ani de doctorat, cu taxe normale, există posibilitatea de prelungire, cu o perioadă de grație, cu taxe mai mici, în care poți să-și definitivezi teza de doctorat. În primii trei ani am achitat taxa personal și nu a fost nicio problemă.

De anul trecut începând, în primul an de grație, profesorul coordonator Simona Vasilache – noi nu suntem în legătură directă, dar toți am fost în aceeași situație – ne cerea banii să plătească ea taxele, spunând că astfel trecem peste toată birocrația de la secretariat, că se mișcă încet, și spunea că ne plătește ea. Și ne cerea să-i trimitem banii în cont. I-am trimis și anul trecut și nu ne-a zis nimeni nimic, totul a fost OK. Anul acesta la fel am făcut, i-am trimis profesoarei și ne spunea că a achitat”, a un doctorand pentru Adevărul.