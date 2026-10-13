Nu sunt simple adăposturi montane. Ce dotări vor avea noile refugii din Făgăraș și Iezer

Două refugii montane vor fi amplasate în Munții Făgăraș și în Masivul Iezer, în județul Argeș, pentru a le oferi turiștilor un loc sigur în situațiile dificile întâlnite pe trasee.

Adăposturile vor fi dotate cu energie electrică, rețea Wi-Fi și posibilitatea de încărcare a telefoanelor mobile, iar accesul se va face pe baza unui cod unic, obținut prin intermediul serviciului de urgență 112.

Cele două structuri au fost primite de Salvamont Argeș cu sprijinul Lions România și al Departamentului pentru Situații de Urgență. Acestea fac parte din proiectul național „Refugiile Speranței”, derulat de Districtul 124 Lions România, care prevede instalarea a 12 refugii montane în diferite zone ale țării.

Transportul adăposturilor către amplasamentele stabilite va fi realizat cu ajutorul unui elicopter pus la dispoziție de Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Cele două refugii repartizate județului Argeș au numerele 6 și 7 în cadrul proiectului național.

Primul refugiu va fi instalat în Munții Făgăraș, în zona Lacului Galbena, iar cel de-al doilea va fi amplasat în Masivul Iezer, pe Vârful Bătrâna. Locațiile au fost stabilite pentru a asigura existența unor puncte de adăpost pentru persoanele care întâmpină dificultăți în timpul deplasărilor pe munte.

Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Argeș, fiecare structură va avea o capacitate de maximum patru persoane. Adăposturile vor putea fi folosite de turiștii care ajung în situații dificile și au nevoie de protecție până la primirea ajutorului. Aceste facilități vor permite turiștilor să beneficieze de un spațiu protejat în care să poată rămâne până la intervenția echipelor de salvare, în funcție de situația întâlnită pe traseu.

„Cu sprijinul Lions România și al Departamentului pentru Situații de Urgență, în cadrul Proiectului Național „Refugiile Speranței”, Salvamont Argeș a primit două refugii montane. Unul va fi amplasat în Munții Făgăraș, la Lacul Galbena, iar celălalt în Masivul Iezer, pe Vârful Bătrâna. Transportul către destinațiile finale va fi realizat cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, care va pune la dispoziție un elicopter. Refugiile nu sunt doar structuri montane. Ele pot însemna adăpost sigur și chiar salvarea unor vieți în situații critice”, transmite Salvamont Argeș.

Accesul în cele două refugii va fi organizat prin apelarea numărului unic de urgență 112. Turiștii care au nevoie să folosească adăposturile vor fi direcționați către Salvamont Argeș, de unde vor primi un cod unic de acces.

Codul va avea o valabilitate de 12 ore, potrivit informațiilor comunicate de salvamontiști. Sistemul este prevăzut pentru a permite accesul persoanelor care se confruntă cu dificultăți pe munte și au nevoie de un loc în care să se adăpostească.

Capacitatea fiecărui refugiu este limitată la patru persoane, iar dotările anunțate includ energie electrică, conexiune Wi-Fi și posibilitatea de încărcare a telefoanelor. Aceste facilități sunt prevăzute pentru a sprijini persoanele care trebuie să rămână temporar în adăpost în așteptarea ajutorului. Reprezentanții Salvamont Argeș au precizat procedura de acces și caracteristicile celor două structuri într-un comunicat transmis public.

„Accesul turiștilor se va face prin apel la 112. Aceștia vor fi direcționați către Salvamont Argeș și vor primi un cod unic de acces, valabil 12 ore. Fiecare refugiu poate găzdui până la patru persoane și va oferi acces la energie electrică, rețea Wi-Fi și posibilitatea de încărcare a telefoanelor. Proiectul „Refugiile Speranței” este derulat la nivel național de Districtul 124 Lions România și prevede instalarea a 12 refugii. Cele două ajunse în Argeș sunt refugiile cu numerele 6 și 7 din cadrul proiectului”, se mai arată în comunicatul emis de Salvamont Argeș.

Cele două adăposturi din județul Argeș reprezintă două dintre cele 12 refugii prevăzute în proiectul național „Refugiile Speranței”. Inițiativa este derulată de Districtul 124 Lions România, cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență, și urmărește instalarea unor structuri care să poată fi utilizate de turiști în situații dificile pe munte.

Transportul refugiilor către punctele de amplasare va fi asigurat cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, care va pune la dispoziție un elicopter pentru efectuarea operațiunii. Cele două destinații anunțate de Salvamont Argeș sunt zona Lacului Galbena din Munții Făgăraș și Vârful Bătrâna din Masivul Iezer.

Fiecare adăpost va avea o capacitate de cel mult patru persoane și va fi dotat cu energie electrică, Wi-Fi și posibilitatea de încărcare a telefoanelor mobile. Pentru acces, turiștii vor trebui să apeleze 112, să fie direcționați către Salvamont Argeș și să primească un cod unic, valabil timp de 12 ore.