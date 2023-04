Tot mai puțini șoferi obțin permisul de conducere

Statisticile sunt îngrijorătoare în ceea ce privește examenul auto în România, tot mai mulți viitori șoferi având nevoie de mai multe încercări pentru a obține permisul de conducere. Datele arată că șapte din zece români nu trec examenul pentru carnetul de conducere din prima încercare.

Numărul celor admiși scade de la an la an, iar în Buzău situația este și mai gravă. Anul trecut doar jumătate din cei înscriși au promovat.

În cele din urmă, unii români reușesc, după mai multe încercări, să ia permisul, probleme fiind atât la sală, dar și la oraș.

„A fost rușine mare dar am trecut peste și am triumfat. Am luat sala din prima iar la oraș am avut câteva probleme. Am picat de două ori și am luat a treia oară. Am greșit la un sens giratoriu și la o intersecție, adică neacordare de prioritate”, spune Albert, potrivit adevărul.ro.

Cine ar fi, de fapt, de vină?

Majoritatea acestor tineri nu reușesc să obțină permisul de conducere din prima încercare, deoarece evaluatorii din cadrul Poliției observă că aceștia nu sunt suficient de pregătiți după parcurgerea cursurilor la școala de șoferi. Instructorii susțin că responsabilitatea principală revine elevilor.

„El de exemplu merge regulamentar cât este cu mine. Apoi vin prietenii, zic haide să ne ducem, să mergem tare, iar atunci intrăm într-o junglă și vedeți câte accidente sunt. Acum mașinile sunt puternice, 200 de cai”, ne spune Cornel Bâsceanu, instructor auto.

Peste jumătate au picat la examen

În ceea ce privește situația de la Buzău, din aproximativ 13.000 de candidați înscriși anul trecut, peste jumătate au picat la examen. Ce este mai grav, școlile de șoferi au vizat sub semnătură că ar fi pregătiţi totuși să devină şoferi.

„Doar 40 la sută dintre candidaţii care s-au prezentat la examen pentru obţinerea permisului au reuşit să promoveze proba practică. Asta înseamnă că prea mulți dintre copiii noștri nu sunt pregătiți să devină șoferi la 18 ani”, a declarat Daniel Țiclea, prefectul județului Buzău.

Cu toate acestea, instructorii se apără și spun că ei nu le dau drumul elevilor dacă nu sunt bine pregătiţi. Ei punctează că la examene mai apar și alți factori, cum ar fi dificultatea traseului sau starea de spirit a candidatului.