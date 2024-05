Cele mai nesănătoase iaurturi de pe piaţă. Ce conțin, de fapt

Cele mai nesănătoase iaurturi de pe piaţă. Iaurtul grecesc poate fi grozav pentru obiectivele de sănătate, dar unele opțiuni pot fi complet nesănătoase. Iaurtul este legat adesea de diete sănătoase: un studiu din 2020 publicat în Nutrients a arătat că persoanele care au spus că mănâncă iaurt au avut un indice de masă corporală (IMC) mai sănătos și o dietă mai bogată în nutrienți.

Iaurtul grecesc este diferit de iaurtul obișnuit, deoarece este strecurat pentru a elimina zerul și alte lichide din iaurtul obișnuit. Rezultatul este adesea mai gros. În plus, iaurtul grecesc este un ingredient secret în multe rețete, servind ca substitut pentru smântână sau unt.

În ciuda beneficiilor pentru sănătate, există două domenii principale în care chiar și iaurtul grecesc nu e atât de bun cum am crede: conținutul de grăsimi saturate și zahărul.

Cantități mici de zahăr se găsesc în iaurt din cauza lactozei naturale

Dietele bogate în grăsimi saturate pot duce la niveluri crescute de colesterol, care, la rândul lor, prezintă un risc mai mare de boli de inimă și accident vascular cerebral. Cantități mici de zahăr se găsesc mereu în iaurt din cauza lactozei naturale din toate produsele lactate. Deși satisfac pofta de dulce, prea mult zahăr într-o dietă poate contribui la obezitate, la un risc mai mare de diabet de tip 2 și alte complicații pentru sănătate.

Iată câteva mărci de iaurt grecesc care sunt surprinzător de nesănătoase, fiind alese pe baza nivelurilor mai mari decât media de grăsimi saturate, zaharuri adăugate sau ambele.

1. Greek Gods Honey Greek Yogurt

În cazul mărcii Greek Gods, iaurtul este delicios și neted, având smântâna ca al treilea ingredient, după lapte și zahăr. Conține 5 grame de grăsimi saturate per cană de iaurt, pentru un sfert din conținutul recomandat de grăsimi saturate. Toate se adaugă delor 15 grame de zahăr adăugat, sau aproximativ 30% din cantitatea zilnică recomandată.

2. Iaurt grecesc Lucerne Vanilie

Iaurtul grecesc Lucerne nu conține grăsimi, așa că este o opțiune bună în acest sens. Dar conține 11 grame zahăr adăugat, sau 22% din doza zilnică recomandată. Pentru o aromă simplă de vanilie, aceasta este o cantitate destul de mare de zahăr pentru doar 20 de grame de iaurt. Cantitatea medie dintr-o cană de 5,3 uncii de iaurt grecesc este de obicei de aproximativ 10 grame de proteine.

3. Great Value Strawberry Greek Iaurt

Produsele Great Value ar trebui evitate, în ciuda prețurilor mai mici. Pe baza conținutului nutrițional al iaurtului grecesc cu căpșuni, probabil că acesta va intra la capitolul „nu cumpăra”. Iaurtul grecesc cu căpșuni The Great Value nu conține grăsimi saturate sau de altă natură, dar conține 14 grame de proteine într-o porție de 6 uncii și este plin de zahăr.

4. Chobani Flip Low Fat Peanut Butter Cup

Problema este conținutul de zahăr foarte mare. Acest iaurt conține aproape 20% din grăsimile saturate recomandate.

5. Fage Total 2% with honey

Conținutul de grăsimi este scăzut, iar conținutul de proteine este destul de bun la 24% din valoarea zilnică recomandată (ceea ce este tipic pentru marca Fage). Ceea ce nu este tipic este conținutul de zahăr: această aromă conține 25 de grame de zahăr adăugat, cu un total de 29 de grame.

6. Iaurt grecesc Ellenos Lemon Curd

Nu este foarte bogat în zahăr, chiar dacă aromele sale unice de lemon, căpșuni, fructul pasiunii și mure sunt fascinante. Fiecare cană de iaurt conține 4,5 grame de grăsimi saturate (23% din valoarea zilnică) și 17 grame de zahăr adăugat.

7. Trader Joe’s Whole Milk Guava Iaurt grecesc cu fructul pasiunii

În timp ce iaurtul simplu grecesc este o opțiune sănătoasă, iaurtul cu fructe pasiunii Trader Joe merită banii. Brandul câștigă puncte la creativitate, deoarece nu vedeți foarte des o combinație de arome ca la această marcă. Cu toate acestea, zahărul și sucurile de fructe – înseamnă 13 grame de zahăr adăugat sau mai mult de un sfert din cantitatea zilnică recomandată. De asemenea, conține 20% din grăsimile saturate.

8. Publix Blended Coconut

Conține 19 grame de zahăr total, adică aproape o treime din aportul zilnic de zahăr recomandat, într-o singură cană de iaurt. Dacă aromă de nucă de cocos este ceea ce căutați, alternativa mai sănătoasă ar fi să presărați nucă de cocos prăjită deasupra iaurtului grecesc simplu.