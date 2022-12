Tipurile de bacterii care populează intestinul și reacțiile lor chimice secundare variază, în funcție de alimentele consumate. Unele alimente încurajează creșterea bacteriilor care stimulează inflamația, în timp ce altele promovează creșterea bacteriilor care ajută la suprimarea acesteia, potrivit Harvard.edu.

Iată câteva dintre alimentele și băuturile care au fost asociate cu scăderea inflamației din organism și cu un risc redus de boli cronice:

Fructele și legumele

Cele mai multe fructe și legume conțin, în mod natural, niveluri ridicate de antioxidanți și polifenoli. Polifenolii reprezintă una dintre cele mai numeroase și importante substanțe care își au originea în regnul vegetal. Alături de vitaminele C, E și A, polifenolii sunt acei compuși care conferă fructelor și legumelor acele proprietăți binecunoscute, benefice organismului uman.

Nucile și semințele

Studiile au descoperit că un consum regulat de nuci și semințe este asociat cu markeri reduși ai inflamației și cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare și diabet.

Cafeaua, ceaiul verde

O serie de studii au arătat că polifenolii din cafea și flavonolii din cacao au proprietăți anti-inflamatorii. Ceaiul verde este, de asemenea, bogat atât în polifenoli, cât și în antioxidanți. Studiile au arătat că polifenolii au multiple proprietăți anti- inflamatorii.

Ceapa, turmericul, strugurii roșii, cireșele

O cercetare publicată în British Journal of Nutrition a rezumat o serie de studii care susțin ideea că polifenolii pot reduce inflamația în organism și pot îmbunătăți funcția celulelor care căptușesc vasele de sânge. Alimentele bogate în polifenoli includ ceapa, turmericul, strugurii roșii, ceaiul verde, cireșele și prunele, precum și legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, varza și verdețurile. În plus, uleiul de măsline, uleiul de semințe de in și peștele gras (somonul, sardinele și macroul) oferă cantități necesare de acizi grași Omega-3, despre care s-a demonstrat că reduc inflamația.

Alimente care pot contribui la inflamație

Alimentele care contribuie la inflamație sunt cele considerate, în general, dăunătoare sănătății. Este vorba de sucurile bogate în zahăr și carbohidrații rafinați (pâinea albă și pastele), precum și carnea roșie și carnea procesată. Astfel de alimente nesănătoase contribuie și la creșterea în greutate, un factor de risc pentru inflamație. În plus, anumite ingrediente din alimentele procesate, cum sunt emulgatorii din înghețată, pot avea efecte asupra inflamației. În general, o dietă sănătoasă pune accent pe fructe, legume, nuci, cereale integrale, pește și uleiuri sănătoase și limitează alimentele pline de zaharuri simple, băuturile care conțin sirop de porumb bogat în fructoză și carbohidrați

rafinați.