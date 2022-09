Noul lider britanic nu are timp pentru luna de miere cu electoratul

Întrucât a păşit spre vârful eşalonului puterii – este nominalizată astăzi ca prim-ministru în cursul audienței cu Regina Elisabeta a II-a – Liz, așa cum este cunoscută, a promis reduceri ale impozitelor companiilor pe o platformă mai radicală decât a adversarului său, fostul ministru de finanțe, Rishi Sunak, și în care a spus că „este corect” ca cei mai bogați să beneficieze de reducerea impozitelor.

Având în vedere faptul că Regatul Unit este cufundat într-o criză economică, a treia femeie care conduce guvernul britanic, după Margaret Thatcher și Theresa May, nu va avea timp pentruobişnuita lună de miere cu electoratul.

S-au dus vremurile universitare în care liberal-democrata Truss susținea un referendum pentru abolirea monarhiei sau în care a făcut campanie pentru legalizarea canabisului. Excese de tinerețe, ar putea spune la 47 de ani (tot în 1996 a trecut de la liberal-democrați la conservatori), dar cum rămâne cu schimbarea sa de poziție față de Brexit? În 2016, a făcut campanie pentru rămânerea în Uniunea Europeană, justificând pragmatic că rămânerea ar fi cel mai bun lucru din punct de vedere economic.

În calitate de secretar de stat pentru Comerț Internațional în cabinetul lui Boris Johnson a semnat acorduri comerciale cu Australia, Japonia și alte țări – nu a reuşi să-l semneze pe cel mai important, cel cu Statele Unite – și a început să afirme că s-a înșelat în privința Brexit-ului. Deja în calitate de ministru de externe, a menținut o linie dură față de Rusia, ceea ce a ajutat-o ​​să zugrăvească portretul de nouă „doamnă de fier”.

O comparație care a dat rezultate în rândurile electoratului conservator, dincolo de apelul privind reducerea impozitelor. Dar mulți alți britanici își amintesc din perioada Thatcher de cicatricile anilor de luptă socială. Iar preferința lui Truss pentru o reducere a impozitelor pentru companii și pentru cei mai bogați, în condiţiile în care milioane de oameni nu știu cum își vor putea plăti facturile la energie în lunile următoare, trage semnale de alarmă. Campania împotriva creșterii costului vieții Enough is Enough a programat deja o manifestație națională pentru 1 octombrie împotriva planurilor noului premier. Pe lângă facturile la energie, britanicii se confruntă cu o posibilă penurie de combustibil, cu o inflație cu două cifre, cu greve fără termen de comparaţie în ultimele decenii și cu o recesiune iminentă.

Într-un discurs al victoriei monoton în comparație cu cel al predecesorului său, Truss a promis că va reduce impozitele și că va „rezolva criza energetică„. S-a speculat imediat că va urma apelurile Partidului Laburist și ale companiilor furnizoare de energie și că va îngheța majorările facturilor la gaz și electricitate.

Potrivit Reuters, planul echipei lui Truss va cuprinde un împrumut public pentru finanțarea diferenței la facturi începând din luna octombrie, cu o creștere de 80%. Împrumutul va fi repartizat pe facturile consumatorilor la o rată plătibilă pe o perioadă de 10-15 ani.

Tensiune cu Europa

Dacă în ceea ce privește Ucraina nu este de așteptat o schimbare de fond, cu Bruxelles-ul nu se prevede nimic pozitiv pentru viitorul apropiat. Spre supărarea funcţionarilor europeni, în luna mai guvernul britanic a introdus o legislație care vizează anularea protocolului Irlanda/Irlanda de Nord. Noul prim-ministru și-a eiterat în cursul campaniei sale dorința de a pune capăt prevederilor care fac posibil ca insula să nu aibă o graniță fizică.

Măsura, dacă va trece în Camera Comunelor, se va lovi de rezistență în Camera Lorzilor, unde mulți membri o consideră o încălcare a dreptului internațional. Disputa ar putea afecta și relațiile cu Washingtonul. Nu este un secret pentru nimeni că administrația Biden are o poziție aliniată cu Bruxelles-ul în această privinţă, întrucât obiectivul Downing Street-ului de a pune capăt protocolului semnat cu Bruxelles-ul ar putea reaprinde un conflict pecetluit în urmă cu 25 de ani de pace, odată cu semnarea acordului Vinerea Mare.

În timp ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aspira la o „relație constructivă, cu respectarea deplină a acordurilor”, președintele francez, Emmanuel Macron – vizat de afirmaţii nu tocmai diplomatice făcute de Truss în campanie – s-a declarat „gata să lucreze împreună ca prieteni și aliați”, scrie Diario de Noticias.