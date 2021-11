Noul Guvern are în plan înfiinţarea unui fond de investiţii în energie

În acest context, Virgil Popescu a fost întrebat și care sunt planurile privind înfiinţarea fondului de investiţii din energie, idee care figurează în programul de guvernare.

„Lăsaţi-ne să-l finalizăm, am început să-l creionăm, când o să-l avem finalizat o să ieşim. Poate la un moment dat e nevoie şi de împrumuturi externe, iar, dacă vehiculul care derulează acel împrumut este un vehicul public, această datorie intră la deficitul bugetar. Însă acest fond creat – este modelul polonez, modelul norvegian – acest fond poate fi folosit ca un vehicul care se poate împrumuta pentru investiţiile în energie şi care nu va afecta deficitul bugetar”, a arătat Popescu.

Când va fi funcțional?

De asemenea, acesta a fost întrebat când se doreşte ca acest fond să fie funcţional.

„Am început să-l creionăm”, a spus ministrul desemnat al Energiei.

Programul de guvernare prevede înfiinţarea Fondului Energetic Românesc, un vehicul public de investiţii, organizat în conformitate cu cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţi şi în aliniament cu normele internaţionale de bună practică în domeniul energiei, deţinut de către statul român prin Ministerul Energiei.

Virgil Popescu, despre criza gazelor naturale

Totodată, Virgil Popescu a susținut și că criza gazelor naturale este creată artificial de Federaţia Rusă, prin Gazprom și consideră că este nevoie de un front comun al tuturor statelor membre.

„După un an greu, a urmat o creştere economică în 2021, pe măsura revenirii economiei româneşti şi economiei europene, dar am început să ne confruntăm cu o criză a materiilor prime, a preţurilor la energie şi gaze naturale, care se reflectă în economie. Aici am luat deja măsuri, astfel încât să sprijinim, pe lângă cetăţeni, şi întreprinderile mici şi mijlocii, în aşa fel încât să trecem peste această iarnă. În urmă cu o săptămână, am injectat deja 500 de milioane de lei în economie către marii consumatori de energie, care au zeci de mii de oameni angajaţi şi care aveau nevoie de sprijin pe o schemă de ajutor pe care am aprobat-o la sfârşitul lui 2019 şi care va continua. Vrem să injectăm bani în economie, avem nevoie de intervenţie financiară în economie pentru a ajuta companiile să treacă şi peste această perioadă. O pandemie suprapusă peste o criză energetică nu este un lucru bun.

Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că pandemia nu s-a terminat. Trebuie să fim prudenţi, în aşa fel încât sănătatea românilor să fie în prim-plan. Avem o criză a gazelor naturale, care este o criză artificială creată de Federaţia Rusă, prin Gazprom. Aţi văzut cât de sensibilă este piaţa gazelor naturale. În momentul în care reglementatorul german a anunţat că va amâna avizarea conductei Nord Stream 2, preţul gazului natural automat a crescut. Cred că e nevoie de un front comun al tuturor statelor membre pentru a pune capac peste această criză energetică”, a declarat Virgil Popescu.