Daniel Grădinaru, despre calcularea cuantumul pensiei magistraților

Tensiunile majore au dus la creșterea numărului de pensionări din rândul judecătorilor și procurorilor, agravând criza de personal.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Grădinaru, spune că, în prezent, din aproape 7.000 de posturi de magistrați, sunt ocupate aproximativ 5.000, fiind nevoie de încă 2.000 pentru a acoperi nevoile urgente de personal și a reduce volumul foarte mare de activitate existent acum în instanțe și parchete.

Sute de judecători și procurori care au împlinit 25 de ani vechime s-au grăbit să iasă la pensie, înainte de a fi făcute modificări la vârsta de pensionare.

Președintele CSM spune că situația este și acum foarte gravă în instanțe

Președintele CSM spune că situația este și acum foarte gravă în instanțe, unde este o criză majoră de personal, mai ales după ultimele pensionări, iar judecătorii rămași nu fac față fizic volumului foarte mare de dosare.

,,Acesta va fi un efect, dacă nu suntem atenți și nu facem ceva ca să ocupăm locurile și să promovăm și profesia asta de magistrat, să fie atractivă, că și aici este o problemă. În condițiile actuale, aici se va ajunge, pentru că nu o să ai capacitatea fizic să judeci aceste dosare. Se vor acorda termene din ce în ce mai lungi și, într-adevăr, se vor ajunge, probabil, la ani de zile. Oricum, acum instanțele sunt într-o situație destul de gravă chiar”, a spus Daniel Grădinaru.

Președintele CSM a dat ca exemplu situația de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde 80% dintre judecători ar putea să ceară pensionarea pentru că îndeplinesc condițiile legale actuale.

,,La Înalta Curte, nu mai spun, vedeți că încercăm să ocupăm locurile și se pensionează alți colegi, între timp.

Oricum, și la instanțele mai mici sunt probleme, pentru că nu am avut admitere la magistratură doi ani. Acum, cursurile durează doi ani la Institutul Național al Magistraturii (INM), pe legea nouă, urmează să fie de trei ani, deci se încetinește și mai mult procesul acesta de recrutare. Promovarea am reușit să o facem cât de cât, dar la noi, la judecători, nici nu poți să promovezi la tribunale și de la tribunale la curți.

La Înalta Curte, cum spuneam, aceasta este situația, în acest moment, și de aceea aceste inițiative n-au fost deloc bine văzute și nu au făcut decât să-i determine și pe alți magistrați să ia decizia să se pensioneze, ca să fie mai siguri că îndeplinesc toate condițiile”, a atras atenția președintele CSM, potrivit gandul.ro.

Se cere previzibilitate în statutul magistraților

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii spune că ar vrea să transmit executivului și legislativului, în această perioadă tensionată, în care sunt impuse schimbări majore legate de criteriile de pensionare și cuantumul pensiei judecătorilor și procurorilor, un mesaj de liniște, dar susține că pentru această liniștea este nevoie de găsirea unor soluții rezonabile la aceste probleme.

“Eu aș fi vrut să am un mesaj de liniște, să-i liniștesc, așa cum am început anul și mandatul, când spuneam că am fost la bilanț. Sper, însă, să fim auziți – și eu chiar nu doar sper, cred că așa se va întâmpla – și vom avea o o variantă rezonabilă.

Nu poate să fie brusc, așa cum în sistemul public de pensii, când s-a mărit vârsta de pensionare, s-a făcut etapizat, în 14, 15 sau chiar mai mulți ani. Și acum trebuie să se întâmple cam același lucru, nu poți să etapizezi într-o perioadă scurtă, perioade mari de timp. Deci clar trebuie o etapizare reală făcută în ceea ce privește vârsta de pensionare, eu asta le transmit.

Oricum, Consiliul este un organ colegial și vom lua deciziile împreună, atât pe Secția de judecători, cât și în plen, așa cum am făcut-o, de altfel, și atunci când am convocat adunările generale ale magistraților”, a mai spus Daniel Grădinaru.

Reforma pensiilor trebuie făcută „gradual și cu cât mai puțină discriminare”

Legat de predictibilitate, nu numai în ce privește pensiile și salariile magistraților, ci și ale tuturor categoriilor profesionale, președintele CSM spune că o reformă trebuie făcută, dar este necesar fie gradual și să nu producă discriminări.

Vreau să vă mai spun doar că noi avem foarte multe regulamente de făcut după adoptarea celor trei legi ale justiției. Fostul CSM a făcut tot ce a putut și a adoptat regulamentul instanțelor, care era foarte important, iar toate celelalte regulamente – zeci de regulamente, și ale INM, și ale SNG, și ale noastre de funcționare – sunt în sarcina noastră și avem foarte mult de lucru. Deci, chestiunea cu pensiile nu este principala noastră preocupare”, a mai spus președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Grădinaru.