În timpul discuțiilor conferinței ”Turism cu optimism” au fost abordate teme diverse din mai multe arii de interes. A fost pusă pe masă problema tichetelor de vacanță legată de valoarea și apariția acestora, s-a mai vorbit despre schema Horeca 2 care la momentul de față este în dezbatere în guvern și care va urma să fie lansată în vara acestui an dar și tema infrastructurii deficitare care reprezintă un impediment pentru acest domeniu, a mai făcut subiectul discuției.

”Suntem într-un moment în care putem spune că dăm un restart turismului și o spun cu argumente. Aș vrea să specific că noi suntem un minister înființat abia de 4 luni de zile dar atât în cadrul ministerului cât și în relația cu industria turismului, am lucrat intens în aceste 4 luni.

Suntem în situația în care în anul 2022, turismul din România să poată ajunge la nivelul din 2019, știm că din punctul de vedere al cifrelor în 2019 aveam în jur de 10,5 milioane de turiști români și aproximativ 2,7 milioane de turiști străini, știm de asemenea că în cursul anului trecut cifrele arătau astfel, 8,4 milioane de turiști români și doar 840.000 de turiști străini. În contextul actual când guvernul a creat un cadru de stabilitate și predictibilitate, mă refer aici la inițiativele de a plafona cheltuielile la gaze și energie electrică care este extrem de important pentru industrie. Acestea sunt o parte din argumentele care ne dau voie să afirmăm că relansăm această activitate”, a comentat Ministrul Transporturilor în legătură cu noile direcții care sunt luate în calcul în legătură cu redresarea turismului din țara noastră.

Tot în acest panel a fost deschisă o discuție și pe tema angajărilor străini în acest domeniu. În acest sens, există multe locuri vacante care trebuie ocupate imediat, odată cu revenirea subită la starea post-pandemică. Secretarul de stat de la Ministerul de Finanțe, Alin Chitu a specificat că ”avem o problemă cu înregistrarea personalului străin. Mâine avem o ședință internă prin care încercă să găsim o soluție intermediară până la obținerea CNP-ului astfel încât oamenii (muncitorii străini – n.r.) să poată depune declarațiile mai repede decât obținerea CNP-ului.”

Vouchere de vacanță pentru firmele private

Voucherele de vacanță o să se mai lase așteptate aparent, însă nu foarte mult. Valoarea maximă a acestor vouchere va fi de 13.800 lei iar surpriza acestui an este că voucherele vor fi disponibile și pentru angajații firmelor private. În legătură cu acest subiect Constantin-Daniel Cadariu a susținut inițiativa pentru firmele private.

”Încurajez toți operatorii economici din această zonă să apeleze la acest instrument, a voucherelor de vacanță. Au posibilitatea până la 6 salarii minime pe economie” a comentat Ministrul Turismului iar în completare, Alin Chitu a specificat că ”mai sunt pe piață și voucherele cărora le-a fost prelungită durata. Cu privire la impact, a fost unul direct și unul indirect și aș prefera să comunice miniștrii cu privire la acest aspect fiind un subiect sensibil.”

Alte reglementări care se iau în calcul la momentul de față de noul minister sunt cele legate de sistemul HoReCa 2 din această vară. Acesta va susține din punct de vedere economic pensiunile, restaurantele, agențiile de turism și alte unități din domeniu pentru pierderile de pe parcursul anului trecut.

”Ne pregătim intens pentru o a doua etapă. În urma unor întâlniri multiple atât la nivel de minister cât și la nivel de guvern am convenit pentru a doua jumătate a anului după prima rectificare să putem pune eventual în aplicare schema Horeca 2. Am făcut deja primii pași, am adoptat actul normativ care creează cadrul pentru așa ceva și sper ca până în mai sau iunie să avem deja schema”, a mai adăugat ministrul Turismului și al Antreprenoriatului.

Un real impas, infrastructura

Toate inițiativele luate în calcul la această conferință aduc un mare plus redresării situației deficitare în care se află turismul românesc de după perioada pandemică. Lucrul care ține oarecum pe loc un progres și mai amplu este infrastructura de transport care de multe ori reprezintă un impediment pentru persoanele care vor să își rezerve un sejur într-o zonă din țara noastră.

Cu legătură la acest subiect, Constantin-Daniel Cadariu este de părere că ”nu trebuie să fim descurajați, trebuie să facem efortul să îi convingem (pe turiști – n.r). Am dat acel exemplu cu ministrul de resort din Grecia când i-am cerut să încheiem un protocol însă trebuie să mai lucrăm la indicatori pentru că suntem clar dezavantajați, pe de altă pară, această problemă cu infrastructura este unul din motivele pentru care am făcut câteva adrese în special pentru Ministerul Transporturilor pe acest subiect.

De exemplu pe aeroportul din Constanța sunt prea puțini operatori iar turiștii străini au prea puține posibilități de a ajunge pe litoralul nostru. Una dintre soluțiile acestei probleme ar fi ca, la fel ca în restul Europei să se interzică transportul de mărfuri, mai ales că noi stăm destul de prost la rețeaua de autostrăzi. Vom vedea ce răspunsuri primim în acest sens”, a conchis ministrul Turismului și Antreprenoriatului cu legătură la problemele de infrastructură în ceea ce privește circulația turiștilor în România.

În consecință, comunicarea mediului privat din zona turismului cu cât mai multe dintre instituțiile statului reprezintă soluția ca imagina țării să își revină cât mai rapid după amorțeala cauzată de criza pandemică.