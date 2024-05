Gabriel Biriș a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbește despre salariul minim. Acesta spune că un proiect de HG prevede ca salariul minim să fie calculat pe baza inflației și productivității muncii. Astfel, va fi calculat ca raport între PIB și populația ocupată.

Concret, proiectul prevede ca salariul minim că poată ajunge la 50% din salariul mediu. Acestă prevedere este, de fapt, o directivă europeană.

”Dupa ce in ultimii ani am vazut o crestere accelerata, din pixul Guvernului, a salariului minim, acum vedem un proiect de HG prin care salariul minim urmeaza sa fie stabilit conform unei formule bazate in principal pe inflatie si productivitatea muncii, calculata ca raport intre PIB real si populatia ocupata, putand fi negociata in Consiliul Tripartit o crestere mai mare, astfel incat sa salariul minim sa ajunga la 50% din salariul mediu (asa cum prevede recenta directiva europeana). Cresterea cu inflatia este certa, restul sunt relative”, spune acesta.