Lansarea recentă a iPhone 16 și a versiunilor Pro a atras atenția utilizatorilor de tehnologie din întreaga lume. Deși dispozitivele vin cu numeroase îmbunătățiri și funcționalități noi, utilizatorii raportează deja probleme neașteptate legate de autonomia bateriei, punând sub semnul întrebării performanța reală a noilor modele.

Mai mulți utilizatori ai noului iPhone 16 și iPhone 16 Pro au apelat la platforme ca Reddit, Apple Support și MacRumors pentru a discuta problemele întâlnite. Aceștia au observat că telefoanele se descarcă mult mai repede decât modelele anterioare, în mod neașteptat.

Pe forumurile MacRumors, unii utilizatori au raportat că, chiar și dispozitive mai vechi care rulează iOS 18, prezintă probleme de autonomie a bateriei.

Un utilizator MacRumors, cunoscut sub numele de T1aaj, a descris situația astfel:

Un alt utilizator s-a arătat extrem de nemulțumit de performanța bateriei noului său iPhone 16 Pro Max.

Am setările la fel, inclusiv aplicațiile în fundal dezactivate, setarea ratei de reîmprospătare a ecranului la 60Hz și blocarea datelor pe 4G. Am primit iPhone-ul 16 Pro Max în ziua lansării, deci are 19 zile acum”, a scris acesta.

„Am o durată de viață a bateriei îngrozitoare cu noul meu 16 Pro Max. Am făcut upgrade de la un 15 Pro Max – am făcut upgrade la iOS 18 și. Mă așteptam la o îmbunătățire a duratei de funcționare a bateriei așa cum a promis Apple. Răspunsul? Acum obțin doar 50-60% din performanța vechiului meu 15 Pro Max. Dezamăgitor.

Utilizatorul huanbrother a adus în discuție o altă problemă cu iPhone 16 Pro, menționând că, deși telefonul nu este conectat la Apple Watch, bateria continuă să se descarce rapid.

Am dezactivat AOD și am activat limita de cadre în accesibilitate pentru a opri ProMotion și activitatea de fundal a dispărut, dar bateria tot s-a consumat cu 11% în 4 ore și 20 de minute, de la 70% la 59%”, a precizat acesta.

Un alt utilizator, kirbysmartdawg, a subliniat că, în ciuda măsurilor de precauție luate pentru a economisi bateria, aceasta continuă să se descarce rapid.

„Clar, ceva nu este în regulă la Apple. Descărcarea bateriei în modul de repaus este excesivă. Dimineața aceasta, am scos telefonul de la încărcat la 9 a.m., și a stat la 95% timp de doar 20 de minute înainte de a începe să scadă rapid”.

Acesta a remarcat că performanța noului iPhone 16 este mult sub așteptări, mai ales în comparație cu modele mai vechi.

Un alt utilizator a comparat iPhone 16 cu vechiul său iPhone 12, subliniind că performanțele sunt dezamăgitoare.

„Am făcut upgrade de la iPhone 12 și am primit noul 16 Pro. Am făcut upgrade în principal din cauza problemelor cu bateria și difuzoarele, dar am observat că, deși 16 are o baterie ‘mai bună’, se descarcă cu 10-15% peste noapte fără a face nimic, doar stând pe noptieră”.