Nicușor Dan, la Consiliul European. Precizări despre Articolul 4 al NATO și Cabinetul Luca Niculescu: Ne îndreptăm spre votarea unui guvern

Președintele Nicușor Dan participă la Consiliul European de la Bruxelles, unde România susține protejarea fondurilor pentru agricultură și coeziune, dar și includerea preocupărilor privind securitatea Mării Negre în concluziile reuniunii. Șeful statului a anunțat discuții cu secretarul general NATO după incidentele recente și a vorbit despre perspectivele formării unui nou guvern, care ar putea primi votul Parlamentului.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European, la Bruxelles, că România este interesată foarte mult ca preocupările legate de Marea Neagră să fie incluse în concluzii şi să existe un sprijin pentru centrul de securitate civilă pe care vrem să-l construim cu Bulgaria.

„Două subiecte… Unul este, bineînțeles, bugetul viitor, cadrul financiar multianual și, după cum știți, coordonăm împreună cu Italia așa-numitul grup al prietenilor coeziunii. Am avut o întâlnire înainte de ședința de începere efectivă a Consiliului, în care ne-am coordonat pe punctele care ne interesează. În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de de politica agricolă și de coeziune, care ne interesează. În seara asta va fi dezbatere pe extindere și, evident, ne interesează Moldova, ne interesează și Ucraina. Și, bineînțeles, situația de securitate. O să fie o discuție mâine pe Ucraina și o discuție generală pe securitate și aici ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră. Față de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar. Acum de dimineață. Și împreună cu acesta o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO în după-amiaza acestei zile”, a spus Nicușor Dan, într-o declarație de presă.

El a menţionat că, faţă de incidentele recente de securitate a avut o scurtă discuţie cu premierul bulgar de dimineaţă şi împreună cu acesta va avea o întâlnire cu secretarul general NATO în după amiaza acestei zile.

Întrebat de jurnaliști dacă va fi activat Articolul 4 al NATO, Nicușor Dan a răspuns: „Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat, dar evident că o să existe o reacție. O să existe o reacție a statului român.”

Întrebat dacă Rusia se află în spatele atacurilor, președintele a spus: „Nu o să dureze mult până când o să venim cu chestiuni definitive. Nu vreau să avansez acum foarte multe lucruri. Ne-am dus la NATO, la aliații noștri și am spus că avem nevoie de echipamente pentru a asigura protecția unui stat NATO pe Dunăre. Acum avem aceeași discuție la Marea Neagră.”

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre situația politică internă, anunțând că suntem foarte aproape de un vot pozitiv în Parlament pentru Guvernul Luca Niculescu.