Nicușor Dan nu renunță la prezidențiale

Nicușor Dan a subliniat că nu intenționează să se retragă din cursa pentru Președinție, considerând că aceste alegeri sunt, de fapt, o oportunitate de a alege persoane și nu doar partide.

Întrebat la Digi 24, duminică, dacă speră să primească susținerea coaliției în alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a răspuns că acest subiect a fost relevant la momentul în care a făcut anunțul, acum trei săptămâni. Edilul a adăugat că și-a exprimat intenția de a candida și că și-ar dori sprijinul cât mai multor partide pro-occidentale, dar a precizat că fiecare partid își va urma propriul drum.

În legătură cu valabilitatea acestui scenariu, Nicușor Dan a răspuns că este puțin probabil ca partidele din coaliția de guvernare să-l susțină. De asemenea, întrebat dacă crede că poate câștiga alegerile prezidențiale ca independent, fără sprijinul coaliției, primarul Capitalei nu a oferit un răspuns direct.

”Eu am făcut un anunţ la momentul acela în care nu exista un candidat al coaliţiei şi care mi-au spus că, evident, mi-aş dori susţinerea cât multe partide din pro-occidentale. Anunţul rămâne valabil. În condiţiile în care coaliţia care în momentul de faţă face majoritate în Parlament şi guvernul a stabilit că va avea un candidat comun, probabilitatea e mică ca vreunul dintre aceste partide sau toate aceste partide să mă susţină. Da, merg mai departe şi cred că alegerile pentru preşedinte sunt alegeri pentru persoane. Şi cred că, aşa cum am văzut şi la alegerile prezidenţiale, astea din noiembrie aşa cum am văzut şi la alegerile locale din Bucureşti, simpatizanţii partidelor se orientează către candidatul pe care îl doresc”, a declarat Nicuşor Dan, care a adăugat că nu se retrage din cursa prezidenţială.

Marcel Ciolacu, candidat la prezidențiale?

Întrebat cum ar considera campania electorală în cazul în care președintele PSD, Marcel Ciolacu, ar fi candidat la prezidențiale, Nicușor Dan a oferit o explicație.

Nicușor Dan a exprimat că nu crede că Marcel Ciolacu ar avea șanse la alegerile prezidențiale, menționând că, deși PSD și-ar dori, iar Ciolacu a fost candidat recent, imaginea guvernării pe care a condus-o și faptul că nu a reușit să ajungă în turul doi ar putea afecta serios candidatura sa. De asemenea, discuțiile recente legate de voturi ar putea influența negativ șansele lui Ciolacu.

”Nu cred. Bineînţeles că PSD-ul şi-ar dori, probabil că Marcel Ciolacu şi-ar dori, a fost şi candidat acum două luni, dar cred că şi imaginea guvernării pe care a dus-o şi faptul că nu a intrat în turul doi şi acum toate discuţiile astea cu voturi pe care le-am dat, nu cred că ar avea o şansă dacă ar candida”, a mai transmis Nicuşor Dan.