Nicușor Dan, a anunțat, vineri, că săptămâna viitoare se va vaccina cu prima doză, pentru imunizarea împotriva Covid-19. El a adăugat că a amânat momentul pentru că trebuia să își facă niște analize, care de abia acum au fost gata.

„Trebuia să fac niște analize, le-am făcut, săptămâna viitoare mă voi vaccina cu prima doză”, a declarat Nicușor Dan, vineri, într-o conferință de presă.

Amintim faptul că vaccinul a fost o mare problemă pentru Nicușor Dan, în contextul în care, la începutul acestei luni, primarul general al Capitalei nu a putut intra în sediul Guvernului, pentru că nu este vaccinat și nu are certificat verde. La acel moment, el avea avea întâlnire cu premierul interimar de atunci, Florin Cîțu.

În ceea ce privește motivele pentru care a evitat acest moment, primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu că nu s-a vaccinat până în prezent pentru că nu a avut timp să-și facă niște analize.

Pe de altă parte el declara că a trecut prin boală, de aceea nu s-a vaccinat, apoi nu a avut timp să-și facă mai multe analize. „Nu a fost atât de demult infectarea mea și nu am avut timp fizic să mă duc să fac analizele”, spunea recent Nicușor Dan într-un interviu.

De ce nu s-a vaccinat până acum Nicușor Dan

Totodată, întrebat la un momendat dacă este o personă anti-vaccinistă, Nicușor Dan declara același lucru, precizând că atunci când o va face va anunța public.

„Nicidecum, nicidecum! După cum ştiţi, sunt un om de ştiinţă, sunt un om care vine din mediul academic, care citeşte, se informează şi ascultă de vocea ştiinţei. Mi-am vaccinat fetiţa. Nu m-am vaccinat pentru că am trecut prin coronavirus, mi-a adus fetiţa de la grădiniţă. Sunt cam cinci-şase luni de atunci. Mă voi vaccina şi în momentul în care mă voi vaccina o să aflaţi”, a afirmat Nicuşor Dan.

La acel moment, primarul general mai declara că nu a anunțat că are COVID-19 la vremea respectivă pentru că era deja în izolare și nici nu voia „să interfereze cu dezbaterea publică pe tema bugetului Capitalei”.

„Inițial am anunțat că are fetița mea, iar la o săptămână am făcut și eu. Din acest motiv am stat 3 săptămâni în izolare”, a mai spus Nicușor Dan.