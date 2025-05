În contextul apropierii alegerilor locale, transparența și dialogul public devin tot mai importante pentru alegători. Un astfel de moment a fost organizat azi, 14 mai, de comediantul Micutzu, care a propus o dezbatere între candidații la Primăria Capitalei. Deși inițial a confirmat participarea, George Simion nu a mai ajuns la eveniment, lăsându-l pe Nicușor Dan singur în fața întrebărilor. Lipsa unui adversar direct nu a oprit însă desfășurarea discuției, care a atins puncte esențiale pentru publicul interesat.

Evenimentul organizat de Micutzu a fost gândit ca o confruntare între George Simion și Nicușor Dan. Însă planurile s-au schimbat brusc. Cu puțin timp înainte de începere, organizatorii au fost anunțați că George Simion nu va mai participa. Potrivit gazdei, Simion a fost chiar primul care confirmase prezența.

E curios, pentru că în noiembrie i s-a părut că am fost o gazdă echilibrată și că a fost o dezbatere reală cea la care a participat. Și atunci, ca și acum, am dat dovadă de transparență și mă așteptam la aceași fair play și din partea dumnealui”, a spus Micutzu în cadrul emisiunii.

„Astăzi am aflat că domnul Simion nu mai vine la dezbatere, deși a fost primul care a confirmat. Am înțeles dintr-un comunicat AUR că terenul acesta nu este suficient de neutru pentru dumnealui și că suntem un podcast prietenos pentru Nicușor Dan.

Absența lui George Simion a schimbat complet dinamica evenimentului. De la o confruntare între viziuni diferite, s-a ajuns la un dialog solitar cu Nicușor Dan.

Totuși, Micutzu a păstrat structura întrebărilor, iar candidatul prezent a avut ocazia să-și explice pozițiile pe mai multe teme importante.

Un subiect care a generat numeroase discuții pe rețelele sociale a fost cel legat de spitalul Sanador. Acesta a fost abordat direct în cadrul dezbaterii, iar Micutzu a formulat o întrebare clară în acest sens. Situația a fost criticată de mai mulți cetățeni, nemulțumiți de decizia administrației locale.

Nicușor Dan a oferit o explicație bazată pe aspecte administrative și legale. El a insistat că zona respectivă este foarte aglomerată și că proiectul depășește limitele admise.

„Cei care au avut de-a face cu acest spital și-au dat seamă că nu ai unde parca pentru că e zonă super aglomerată. Pentru noul corp, eu am apreciat că este o decizie ilegală.

În continuare consider că am respectat hotărârea judecătorească, am respectat decizia Curții de Apel și am semnat decizia. Eu cred că se depășește densitatea zonei”, a explicat candidatul independent.